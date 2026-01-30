Ha un dubbio da 25 anni…e aneddoti a non finire. Thomas Cavuoto a “Sa dit?”

Vagabondo per natura (a suo dire) : ma quando si sveglia, per la gioia dei vicini di casa, va in garage a fare i classici lavoretti del sabato pomeriggio…ma sono le 7 di lunedì mattina.

Dice di non essere abituato alle interviste, infatti “Sa dit? Le domande che non ti fai per sapere chi sei”, è un misto tra confessioni, pensieri liberi, roba proibita, ricordi dimenticati.Thomas Cavuoto ha aperto, per noi, il cassetto dei suoi aneddoti in giro per il mondo.

Da ascoltare per viaggiare un pò, stando fermi.

La nuova puntata, condotta da Giulia Zannetti e prodotta da livingcesenatico.it, sarà online sabato 31 gennaio. Buon ascolto!