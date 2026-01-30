Hotel Pino, approvato l’accordo. Pd: “Stop a degrado ventennale”

Hotel Pino, firmato l’accordo. Pd: “Si risolve un degrado ventennale”
“L’accordo operativo sull’ex Hotel Pino – si legge in una nota del Pd – rappresenta un intervento di rigenerazione urbana che restituisce valore alla città, superando la logica del semplice recupero edilizio.
Il progetto riduce drasticamente l’impatto urbanistico, migliora la qualità ambientale e genera benefici concreti per la città pubblica”.
“Il contributo pubblico ammonta a circa 600mila euro, destinati alla riqualificazione di via Leonardo da Vinci (marciapiedi, sottoservizi, fognatura bianca e gestione delle acque), con opere realizzate dal Comune a garanzia di tempi certi e controllo pubblico a cui si aggiunge un contributo per alloggi Ers di 100mila euro. L’area sarà in gran parte restituita a verde e spazi aperti, con standard ambientali ed energetici avanzati”. Questi fondi sono in capo al privato non al pubblico.
Il parere della consigliera Passanese
«Dai 13.500 metri cubi esistenti si scende a meno di 3.000, con una riduzione di circa l’80% dei volumi: meno costruito, più spazio libero, più permeabilità e maggiore qualità ambientale. Un intervento di forte valore pubblico.»
L’intervento del consigliere Nardiello
«Un progetto coerente con il Pug, che punta su rigenerazione urbana e riduzione del consumo di suolo. Importante il 20% di alloggi Ers e il recupero di un’area dismessa, inserita in modo armonico nel tessuto urbano».
Il consigliere Drudi
«Si risolve una situazione di degrado che durava da quasi vent’anni, restituendo decoro, sicurezza e qualità urbana. Un nuovo passo concreto nel percorso di riqualificazione della città.»