Hotel Pino, approvato l’accordo. Pd: “Stop a degrado ventennale”

Hotel Pino, firmato l’accordo. Pd: “Si risolve un degrado ventennale”

“L’accordo operativo sull’ex Hotel Pino – si legge in una nota del Pd – rappresenta un intervento di rigenerazione urbana che restituisce valore alla città, superando la logica del semplice recupero edilizio.

Il progetto riduce drasticamente l’impatto urbanistico, migliora la qualità ambientale e genera benefici concreti per la città pubblica”.

“Il contributo pubblico ammonta a circa 600mila euro, destinati alla riqualificazione di via Leonardo da Vinci (marciapiedi, sottoservizi, fognatura bianca e gestione delle acque), con opere realizzate dal Comune a garanzia di tempi certi e controllo pubblico a cui si aggiunge un contributo per alloggi Ers di 100mila euro. L’area sarà in gran parte restituita a verde e spazi aperti, con standard ambientali ed energetici avanzati”. Questi fondi sono in capo al privato non al pubblico.