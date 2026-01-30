 Skip to main content
NotizieIn Romagna

Hotel Pino, approvato l’accordo. Pd: “Stop a degrado ventennale”

Alessandro Mazza30 Gennaio 2026
hotel Pino

Hotel Pino, firmato l’accordo. Pd: “Si risolve un degrado ventennale”

“L’accordo operativo sull’ex Hotel Pino – si legge in una nota del Pd – rappresenta un intervento di rigenerazione urbana che restituisce valore alla città, superando la logica del semplice recupero edilizio.
Il progetto riduce drasticamente l’impatto urbanistico, migliora la qualità ambientale e genera benefici concreti per la città pubblica”.

“Il contributo pubblico ammonta a circa 600mila euro, destinati alla riqualificazione di via Leonardo da Vinci (marciapiedi, sottoservizi, fognatura bianca e gestione delle acque), con opere realizzate dal Comune a garanzia di tempi certi e controllo pubblico a cui si aggiunge un contributo per alloggi Ers di 100mila euro. L’area sarà in gran parte restituita a verde e spazi aperti, con standard ambientali ed energetici avanzati”. Questi fondi sono in capo al privato non al pubblico.

hotel pino
hotel pino
Il parere della consigliera Passanese

«Dai 13.500 metri cubi esistenti si scende a meno di 3.000, con una riduzione di circa l’80% dei volumi: meno costruito, più spazio libero, più permeabilità e maggiore qualità ambientale. Un intervento di forte valore pubblico.»

L’intervento del consigliere Nardiello

«Un progetto coerente con il Pug, che punta su rigenerazione urbana e riduzione del consumo di suolo. Importante il 20% di alloggi Ers e il recupero di un’area dismessa, inserita in modo armonico nel tessuto urbano».

Il consigliere Drudi

«Si risolve una situazione di degrado che durava da quasi vent’anni, restituendo decoro, sicurezza e qualità urbana. Un nuovo passo concreto nel percorso di riqualificazione della città.»

