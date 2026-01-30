INPS: i dati sulla cassa integrazione 2025

Il commento della Segretaria generale della CGIL Forlì Cesena:

«I dati del 2025 parlano chiaro e non possono essere minimizzati», dichiara Maria Giorgini, Segretaria generale della CGIL Forlì Cesena.

«La stabilità apparente del dato complessivo nasconde una crescita significativa della cassa integrazione straordinaria, che è sempre legata a crisi profonde e riorganizzazioni aziendali. Nel nostro territorio le maggiori criticità si concentrano nel calzaturiero del Rubicone e nella metalmeccanica artigiana».

«Sul calzaturiero – prosegue Giorgini – abbiamo aperto un confronto specifico con la Regione Emilia-Romagna: il 5 febbraio è previsto un tavolo a San Mauro Pascoli, che riteniamo un passaggio fondamentale per affrontare una crisi che non è più congiunturale ma strutturale, e che richiede risposte industriali, occupazionali e sociali concrete».

Secondo la CGIL Forlì Cesena, l’aumento del ricorso agli strumenti straordinari dimostra come gli ammortizzatori ordinari non siano più sufficienti ad affrontare una crisi che ha cause strutturali: assenza di una vera politica industriale nazionale, mancanza di investimenti, transizioni non governate e progressivo disinteresse del Governo verso il lavoro e il sistema produttivo.

«Serve con urgenza una regia pubblica anche a livello territoriale», conclude Giorgini.

«Senza politiche industriali e senza un sostegno concreto ai settori in crisi, il rischio è quello di una progressiva desertificazione produttiva che colpirebbe lavoratrici, lavoratori e intere comunità locali. La difesa dell’occupazione e della manifattura resta per noi una priorità assoluta».