Lupi, il punto sulla situazione riminese

La presenza del lupo:

Il tema della presenza del lupo è stato affrontato come questione strutturale di equilibrio tra tutela della biodiversità, sicurezza dei territori e sostenibilità delle attività agricole e zootecniche. Nel corso del confronto è stato ribadito l’approccio della Regione, che integra prevenzione, indennizzo, coordinamento istituzionale e supporto operativo agli allevatori, con l’obiettivo di ridurre gli impatti della specie a partire dalle produzioni zootecniche. Sul piano operativo, la Regione ha rafforzato gli strumenti di prevenzione dei danni, attraverso un bando annuale da 350mila euro dedicato alla fauna selvatica, di cui circa un quarto riferibile agli impatti del lupo (la Regione ha sempre finanziato tutte le domande), affiancato da un bando straordinario da 2 milioni di euro per il 2026. Particolare attenzione è riservata agli strumenti anti-predazione, con punteggi prioritari in graduatoria e accoglimento di tutte le domande ammissibili, oltre all’attivazione di azioni di dissuasione attiva nei casi previsti.

Accanto alla prevenzione, è stato illustrato il rafforzamento del sistema di indennizzo, che prevede il risarcimento dei danni diretti e, dal 2025, anche di quelli indiretti, per un valore medio di circa 70mila euro l’anno. Sono stati inoltre ridotti i tempi delle istruttorie a 30 giorni e ottenuto, tramite la notifica alla Commissione europea, di escludere gli indennizzi dal regime del de minimis, con l’obiettivo di garantire maggiore certezza economica alle imprese colpite.

Sul fronte della governance territoriale, la Regione ha rafforzato il coordinamento a livello provinciale tra Parchi, Comuni, Polizie provinciali e Carabinieri Forestali, promuovendo la costituzione di tavoli permanenti in ogni Provincia, il confronto tecnico con Ispra sui casi più critici e il coinvolgimento diretto delle sindache e dei sindaci per l’adozione di ordinanze finalizzate alla prevenzione e alla riduzione dei rischi. Completano il quadro una serie di azioni di formazione, informazione e accompagnamento rivolte ad amministratori locali, allevatori e cittadini.