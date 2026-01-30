Spazio, razzo precipita. Possibile caduta detriti in Emilia-Romagna

Allerta Spazio: possibile caduta di frammenti del satellite ZQ-3 in Emilia-Romagna
Il Ministero dell’Interno ha emesso una circolare urgente riguardo al rientro incontrollato in atmosfera del secondo stadio del razzo cinese Zhuque-3 (ZQ-3 R/B). Sebbene la probabilità di un impatto diretto sia bassa, le autorità segnalano che l’Emilia-Romagna è tra le regioni inserite nel possibile corridoio di caduta dei frammenti.
Rischi per il territorio regionale
Secondo i modelli orbitali, l’oggetto — una massa di 11 tonnellate lunga circa 12 metri — si frammenterà durante l’impatto con l’atmosfera.
Regioni coinvolte: oltre all’Emilia-Romagna, l’allerta interessa Toscana, Umbria, Marche, Sardegna, Lazio, Campania e Abruzzo.
Tipologia di detriti: esiste la possibilità che frammenti metallici di dimensioni significative possano sopravvivere alla combustione e raggiungere il suolo.
Orari e Incertezze
Il monitoraggio europeo (EU SST) ha fissato il rientro per la giornata di oggi:
Orario stimato: intorno alle 12:04 italiane.
Margine di errore: la finestra di incertezza è di circa 7 ore (prima o dopo l’orario stimato), rendendo impossibile definire il punto esatto dell’impatto fino a pochi minuti dall’evento.
Contesto Tecnico: l’oggetto è il secondo stadio del vettore Zhuque-3 della startup LandSpace, lanciato il 3 dicembre 2025. Essendo un rientro “incontrollato”, la traiettoria dipende interamente dalla densità atmosferica e dalla rotazione del detrito.
L’immagine è di Emilia Romagna Meteo