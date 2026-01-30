Spazio, razzo precipita. Possibile caduta detriti in Emilia-Romagna

Allerta Spazio: possibile caduta di frammenti del satellite ZQ-3 in Emilia-Romagna

Il Ministero dell’Interno ha emesso una circolare urgente riguardo al rientro incontrollato in atmosfera del secondo stadio del razzo cinese Zhuque-3 (ZQ-3 R/B). Sebbene la probabilità di un impatto diretto sia bassa, le autorità segnalano che l’Emilia-Romagna è tra le regioni inserite nel possibile corridoio di caduta dei frammenti.