Sospesa l’attività di una palestra “abusiva” a Ponente

Coni: “Non risulta abbia i titoli”

Attività sospesa per una palestra “abusiva” a Ponente. Il provvedimento è stato adottato nei giorni scorsi dagli agenti della Polizia Locale a seguito di un sopralluogo nei mesi precedenti. Pare che la titolare dell’esercizio non avesse comunicato l’inizio della propria attività, che durava da anni, e che la sedicente personal trainer non avesse i titoli riconosciuti dal Coni per svolgere quella professione. La palestra si trovava su area demaniale.