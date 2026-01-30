“Zona 30 in centro storico”. I perché sì di Cesenatico Civica

I perché sì della zona 30

“Secondo le evidenze sulla sicurezza stradale – continua Palazzi – a velocità superiori ai 30 km/h crescono gli spazi di frenata, diminuisce la capacità di reazione dei conducenti e aumentano le probabilità di traumi gravi o mortali per i pedoni e i ciclisti. Il problema non riguarda solo gli incidenti: velocità elevate contribuiscono anche a rumore, inquinamento e percezione di insicurezza, scoraggiando il camminare e andare in bicicletta, con effetti negativi sulla salute e sulla qualità della vita”.

“Migliorare la sicurezza stradale – conclude – non significa rallentare la città, ma renderla più sicura, sana e attrattiva. Una mobilità più attenta alle persone migliora la qualità della vita dei residenti, rafforza l’immagine turistica di Cesenatico e contribuisce a prevenire incidenti e costi sanitari evitabili”.