“Zona 30 in centro storico”. I perché sì di Cesenatico Civica

Una proposta per la sicurezza stradale in centro storico
Mauro Palazzi, capogruppo di Cesenatico Civica interviene sul tema del ponte del gatto.
“La nuova circolazione legata ai lavori al ponte “del gatto” – di legge – comporta un incremento del traffico nel centro storico con conseguente aumento del rischio per la salute e la sicurezza di pedoni e ciclisti, soprattutto in un’area caratterizzata da strade con forte presenza turistica e mobilità a piedi e in bicicletta.
Per le strade interessate vanno adottate azioni che riducano i rischi, ad esempio, il cantiere del ponte “del gatto” può essere l’occasione per istituire una “zona 30″ nelle vie del centro storico aperte al traffico”.
I perché sì della zona 30
“Secondo le evidenze sulla sicurezza stradale – continua Palazzi – a velocità superiori ai 30 km/h crescono gli spazi di frenata, diminuisce la capacità di reazione dei conducenti e aumentano le probabilità di traumi gravi o mortali per i pedoni e i ciclisti. Il problema non riguarda solo gli incidenti: velocità elevate contribuiscono anche a rumore, inquinamento e percezione di insicurezza, scoraggiando il camminare e andare in bicicletta, con effetti negativi sulla salute e sulla qualità della vita”.
“Migliorare la sicurezza stradale – conclude – non significa rallentare la città, ma renderla più sicura, sana e attrattiva. Una mobilità più attenta alle persone migliora la qualità della vita dei residenti, rafforza l’immagine turistica di Cesenatico e contribuisce a prevenire incidenti e costi sanitari evitabili”.