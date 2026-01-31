Emergenza lupi a Cesenatico: “Un incubo ogni notte”

Hai mai avvistato lupi e se sì, anche nei pressi del tuo allevamento?

“Li ho visti a neanche 20 metri da me e hanno tentato di entrare nella mia proprietà. Erano le 21 di sera ed erano in tre: due erano di vedetta ed il terzo scavava sotto la recinzione. In generale, nell’erba alta ho visto le impronte e confrontandomi anche con con gli abitanti del quartiere, attraverso una chat whatsapp, le segnalazioni sono quotidiane”.

Cosa stai facendo per tutelarti?

“Abitando a mezzo chilometro dalla Statale Adriatica, da sempre, i miei cavalli sono recintati con la rete e non solo con le bandelle elettriche. Questa misura, data la situazione, non è sufficiente. Ho già interpellato anche il responsabile della Regione che è venuto a fare un sopralluogo e al quale ho riferito, anche, che la rete è stata messa per tenere all’interno i cavalli e non fuori i lupi”.

Cosa vorresti facessero le istituzioni?

“Vorrei che affrontassero il problema, con un piano concreto. Credo che più animalista di me non ci sia nessuno: per noi i cavalli non sono solo fonte di reddito, ma sono parte della famiglia e abbiamo con loro un legame fortissimo. Detto questo, non si può continuare così, ovvero aspettare che succeda la tragedia o qualcosa di irreparabile per intervenire. Personalmente siamo al punto per cui la notte devo chiuderli in scuderia, quindi gli animali sono ‘in prigione’, ma d’altra parte devo dormire anche io. Insieme alla mia compagna abbiamo anche dormito fuori in tenda, per proteggerli. E’ difficile poter uscire di casa, entrambi, perché qualcuno deve sempre stare a monitorare. Sta diventando un incubo. Io sono la quarta generazione, e mai mio babbo mi ha sollevato il problema dei lupi in passato, tra l’altro in un posto come Cesenatico. Si riproducono molto velocemente, sono in cima alla catena alimentare, per cui troveremo più lupi che persone”.