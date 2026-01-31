“La Favola di Peter” per la domenica pomeriggio a teatro

Nuovo appuntamento con Sciroppo di teatro e le favole della domenica pomeriggio. Il progetto di Ater fa ancora tappa al Comunale con “La favola di Peter“, domenica 1 febbraio alle 16.
Lo spettacolo è consigliato per i bambini dai 6 anni in su e il biglietto è in prevendita su vivaticket: intero 6 euro + prevendita; ridotto 5 euro + prevendita. Le prevendite terminano il giorno prima dell’evento a mezzanotte; la biglietteria del teatro sarà aperta il giorno dello spettacolo a partire dalle 15.
La trama dello spettacolo
Peter ha una gemella: l’ombra. Sono “venuti alla luce” assieme. Sono cresciuti assieme. Hanno giocato assieme. Peter muoveva l’ombra e l’ombra aveva sempre idee meravigliose da offrirgli.
Poi Peter cresce, fa le cose che fanno i grandi, non ha più tempo di giocare. L’ombra resta sempre lì, dietro di lui, in attesa di essere guardata di nuovo. Finché un giorno, si sono separati…
In scena, un attore e la sua ombra su uno sfondo bianco che giocano e interagiscono creando numerosi personaggi e mondi immaginari. Un linguaggio visivo onirico, poetico e ironico che parla a tutte le età con il linguaggio magico delle ombre.
Sciroppo di Teatro
Dedicato ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, il progetto si fonda su un presupposto centrale: la cultura come elemento fondamentale per la salute e il benessere delle persone. L’esperienza a teatro di configura quindi come un elisir straordinario, capace di incidere positivamente sul benessere di bambini e famiglie – contribuendo a prevenire o contrastare situazioni di disagio o malessere – sulla coesione e sull’inclusione sociale.
Per questa 5° edizione, più di 260 pediatri e 43 Centri per le Famiglie lungo tutta la via Emilia hanno aderito al progetto prescrivendo i benefici del teatro attraverso la consegna di un libretto coloratissimo che contiene un Family&Friends Pass, un unico pass, che consente l’accesso a uno spettacolo fino a 6 persone, al prezzo di 3€ ciascuno. Il pass garantisce l’ingresso a un’intera famiglia, se numerosa, ma è utilizzabile anche da nuclei non necessariamente familiari, così da promuovere il coinvolgimento di amici, compagni di scuola, vicini. A Cesenatico è stato consegnato ai pediatri di via Gramsci, 19.
Lo spettacolo fa parte del cartellone teatrale del Teatro Comunale.
Informazioni.
Ufficio Cultura e Teatro, via Armellini 18 a Cesenatico. Tel. 0547 79274. Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì (escluso festivi) – teatrocomunalecesenatico.it – cultura@comune.cesenatico.fc.it