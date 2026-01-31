“La Favola di Peter” per la domenica pomeriggio a teatro

Nuovo appuntamento con Sciroppo di teatro e le favole della domenica pomeriggio. Il progetto di Ater fa ancora tappa al Comunale con “La favola di Peter“, domenica 1 febbraio alle 16.

Lo spettacolo è consigliato per i bambini dai 6 anni in su e il biglietto è in prevendita su vivaticket: intero 6 euro + prevendita; ridotto 5 euro + prevendita. Le prevendite terminano il giorno prima dell’evento a mezzanotte; la biglietteria del teatro sarà aperta il giorno dello spettacolo a partire dalle 15.

La trama dello spettacolo

Peter ha una gemella: l’ombra. Sono “venuti alla luce” assieme. Sono cresciuti assieme. Hanno giocato assieme. Peter muoveva l’ombra e l’ombra aveva sempre idee meravigliose da offrirgli.

Poi Peter cresce, fa le cose che fanno i grandi, non ha più tempo di giocare. L’ombra resta sempre lì, dietro di lui, in attesa di essere guardata di nuovo. Finché un giorno, si sono separati…

In scena, un attore e la sua ombra su uno sfondo bianco che giocano e interagiscono creando numerosi personaggi e mondi immaginari. Un linguaggio visivo onirico, poetico e ironico che parla a tutte le età con il linguaggio magico delle ombre.