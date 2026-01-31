 Skip to main content
Il caffè con i Deep Purple, a Betlemme con gli Sciucaren: è Thomas Cavuoto a “Sa dit?”

Giulia Zannetti31 Gennaio 2026
Thomas Cavuoto - Sa dit?

Nuova puntata del podcast “Sa dit? Le domande che non ti fai per sapere chi sei”: un giro intorno al mondo Thomas Cavuoto.

Sognava di fare il pescatore, ma quello che da sempre gli riesce meglio è la musica.

Aneddoto dopo aneddoto ci ha portato un pò nel suo mondo, dove quando è caldo si suda molto ma la camicia nera è comunque un’eccezione (rara).

Ha un dubbio da anni, una roba che non si spiega da trenta ma è contento di tutto ciò che ha fatto.

“Sa dit?” è ascoltabile gratuitamente sul canale Spotify LivingCesenatico oppure su queste pagine alla sezione Living Podcast.

