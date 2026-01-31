In vendita il bar Noi a Cesenatico

La proprietà dell’immobile commerciale bar Noi ha messo in vendita il locale con l’attività commerciale inclusa. La notizia è stata diffusa tramite il sito e i social dell’Agenzia D’affari Cesenatico, che ha pubblicato foto, planimetrie e una descrizione dell’immobile.

Si tratta di “un locale commerciale storico situato in una posizione angolare strategica, all’incrocio tra viale Roma e viale Carducci, di fronte a piazza Andrea Costa, vicino al grattacielo. L’immobile, oggi adibito a bar, si sviluppa su due livelli con ampia metratura e comprende una sala superiore con un esclusivo dehor esterno“.