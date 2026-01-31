Museo della Marineria, la mostra su Agostino Straulino

La collaborazione tra il museo di Cesenatico e la Lega Navale Italiana

Grazie alla collaborazione culturale tra l’istituzione museale del Comune di Cesenatico e la Lega Navale Italiana – il principale ente pubblico non economico a base associativa che dal 1897 si occupa di mare e acque interne in Italia – sarà possibile visitare l’esposizione e conoscere la vita e le imprese dell’ammiraglio Agostino Straulino, figura di spicco della marineria italiana del XX secolo.

Biografia: Agostino Straulino

Ufficiale della Marina Militare, comandante della nave-scuola Amerigo Vespucci e incursore nella Seconda Guerra Mondiale, velista di caratura internazionale e soprattutto profondo conoscitore del mare fin da bambino: sono molteplici le personalità di Straulino che emergono nei pannelli informativi e nel materiale video-fotografico della mostra.

L’iniziativa culturale è promossa dalla LNI, già approdata in 14 città italiane. E’ partita nel 2024, anno della duplice ricorrenza dei 110 anni dalla nascita (10 ottobre 1914) e del ventennale della scomparsa (14 dicembre 2004) di Straulino.