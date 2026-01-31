Viclaro apre a Cesenatico: nuovo negozio in piazza Ciceruacchio

Dopo le aperture a Rimini e Santarcangelo, Viclaro arriva anche a Cesenatico con un nuovo negozio di abbigliamento in piazza Ciceuacchio, sul porto canale.
Viclaro è un marchio già conosciuto da chi frequenta i mercati cittadini: l’attività, infatti, è presente da tempo con diverse bancarelle di abbigliamento nei mercati della zona.
Una novità importante anche per una maggiore valorizzazione dell’area del porto canale.
E inoltre Viclaro ricerca personale, chi fosse interessato può inviare una mail a viclaro2019@gmail.com.