Notizie

Viclaro apre a Cesenatico: nuovo negozio in piazza Ciceruacchio

Anna Budini31 Gennaio 2026
viclaro

Dopo le aperture a Rimini e Santarcangelo, Viclaro arriva anche a Cesenatico con un nuovo negozio di abbigliamento in piazza Ciceuacchio, sul porto canale.

Viclaro è un marchio già conosciuto da chi frequenta i mercati cittadini: l’attività, infatti, è presente da tempo con diverse bancarelle di abbigliamento nei mercati della zona.

Una novità importante anche per una maggiore valorizzazione dell’area del porto canale.

E inoltre Viclaro ricerca personale, chi fosse interessato può inviare una mail a viclaro2019@gmail.com.

