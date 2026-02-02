La riviera si promuove alle Olimpiadi Invernali: la campagna

L’idea di Andrea Falzaresi:
La riviera romagnola si promuove alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’idea è dell’imprenditore Andrea Falzaresi, presidente di Club Family Hotel, la catena alberghiera più importante d’Europa per le vacanze dedicate alle famiglie con bambini, il quale ha deciso di effettuare una campagna mirata e dinamica a Milano, Cortina e Verona.
Falzaresi dai suoi uffici di Cesenatico ha elaborato un progetto per promuovere tutte le sue 15 strutture fra villaggi ed alberghi, dando il massimo risalto alle località dove sono ubicate, quindi oltre a Cesenatico, dove ha due fra le più grandi realtà rivierasche, il Tosi Beach e la Serenissima, promuove Cervia, Milano Marittima, Rimini e Riccione.
La riviera romagnola è presente a Milano su autobus, MetroGate e principali arterie stradali, con una campagna che celebra il valore, l’energia e la bellezza della vacanza in famiglia. Contestualmente Club Family Hotel si promuove anche a Verona.
Per l’intero mese di febbraio il marchio del cuore tanto caro ai vacanzieri, sarà sempre presente e colora le strade, 30 grandi mezzi pubblici e ben 85 accessi della metropolitana, mentre sono migliaia le affissioni lungo le strade di Milano, Cortina e Verona.
“Abbiamo voluto concentrare la promozione su uno degli appuntamenti più attesi a livello internazionale _ dice Andrea Falzaresi _, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 hanno un grande richiamo di pubblico e noi crediamo in questo progetto, con cui promuoviamo il nostro marchio e le nostre proposte di vacanza in luoghi strategici e dove possiamo raggiungere milioni di contatti”.
Una scelta fortemente simbolica:
Per l’operatore turistico si tratta di una scelta anche fortemente simbolica: “Mentre Milano diventa una vetrina mondiale dello sport, dell’innovazione e dell’Italia che guarda al futuro, la Romagna sceglie di esserci, portando con sé i valori dell’accoglienza, della convivialità e della vacanza autentica. Vogliamo dare un messaggio chiaro e forte, perché quando l’Italia è sotto i riflettori del mondo, la Romagna risponde presente”.
La campagna milanese non è solo pubblicità, ma una dichiarazione d’intenti: “Vogliamo sottolineare l’incontro tra la Romagna che è terra di mare, accoglienza e spensieratezza, con la città, dove migliaia di viaggiatori e pendolari, ogni giorno potranno sognare, tra un tragitto e l’altro, una fuga estiva di relax, gusto e divertimento con i propri cari. Contestualmente, anche Verona è coinvolta e pure in questo capoluogo portiamo l’identità della Romagna lungo le principali vie cittadine, rafforzando la visibilità del brand in un altro snodo urbano chiave del Nord Italia”.
I messaggi e le proposte di Club Family Hotel sono sempre centrati sulle vacanze all inclusive con open bar e pacchetti dove ci sono tante attrazioni ed occasioni di divertimento.
Una proposta pensata per permettere ai genitori di godersi il soggiorno con la stessa leggerezza dei bambini. Colazioni, pranzi e cene con cucina romagnola e internazionale, buffet sempre ricchi e attenti alle esigenze dei più piccoli, bevande incluse a ogni ora del giorno, gelati, snack e aperitivi senza limiti. Il tutto affiancato da un sistema di servizi dedicati alle famiglie: animazione continua per tutte le età, miniclub e junior club, spettacoli serali, piscine attrezzate, baby servizi e assistenza costante. Un modello che trasforma l’hotel in un vero “villaggio della felicità”, dove ogni dettaglio è studiato per far sentire le famiglie accolte, libere e veramente in vacanza.