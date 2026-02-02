La riviera si promuove alle Olimpiadi Invernali: la campagna

Una scelta fortemente simbolica:

Per l’operatore turistico si tratta di una scelta anche fortemente simbolica: “Mentre Milano diventa una vetrina mondiale dello sport, dell’innovazione e dell’Italia che guarda al futuro, la Romagna sceglie di esserci, portando con sé i valori dell’accoglienza, della convivialità e della vacanza autentica. Vogliamo dare un messaggio chiaro e forte, perché quando l’Italia è sotto i riflettori del mondo, la Romagna risponde presente”.

La campagna milanese non è solo pubblicità, ma una dichiarazione d’intenti: “Vogliamo sottolineare l’incontro tra la Romagna che è terra di mare, accoglienza e spensieratezza, con la città, dove migliaia di viaggiatori e pendolari, ogni giorno potranno sognare, tra un tragitto e l’altro, una fuga estiva di relax, gusto e divertimento con i propri cari. Contestualmente, anche Verona è coinvolta e pure in questo capoluogo portiamo l’identità della Romagna lungo le principali vie cittadine, rafforzando la visibilità del brand in un altro snodo urbano chiave del Nord Italia”.

I messaggi e le proposte di Club Family Hotel sono sempre centrati sulle vacanze all inclusive con open bar e pacchetti dove ci sono tante attrazioni ed occasioni di divertimento.

Una proposta pensata per permettere ai genitori di godersi il soggiorno con la stessa leggerezza dei bambini. Colazioni, pranzi e cene con cucina romagnola e internazionale, buffet sempre ricchi e attenti alle esigenze dei più piccoli, bevande incluse a ogni ora del giorno, gelati, snack e aperitivi senza limiti. Il tutto affiancato da un sistema di servizi dedicati alle famiglie: animazione continua per tutte le età, miniclub e junior club, spettacoli serali, piscine attrezzate, baby servizi e assistenza costante. Un modello che trasforma l’hotel in un vero “villaggio della felicità”, dove ogni dettaglio è studiato per far sentire le famiglie accolte, libere e veramente in vacanza.