Le “lezioni di casa Moretti”: in arrivo un podcast

Le puntate:

Marino Moretti: la stagione del narratore, con Marco Antonio Bazzocchi

Cosa significa essere un poeta crepuscolare? Marco Antonio Bazzocchi ripercorre i temi cari a Marino Moretti, dal rifiuto dell’eloquenza celebrativa alla valorizzazione del quotidiano e degli oggetti comuni. Un percorso che mostra come una semplicità solo apparente possa nascondere una rivoluzione letteraria profonda. Marco Antonio Bazzocchi è docente all’Università di Bologna, studioso di letteratura italiana e critico di narrativa e poesia, autore di monografie e saggi su Pascoli, Leopardi e contemporanei; è anche direttore artistico della Festa del Racconto di Carpi.

Fragile adolescenza, con Lia Celi

Lia Celi ci accompagna tra le pagine di Marino Moretti alla scoperta dell’adolescenza del poeta, raccontando una giovinezza fragile e universale. Un percorso che intreccia biografia e letteratura, offrendo uno sguardo intimo sul lato umano dei grandi autori e sul valore profondo della memoria. Lia Celi è giornalista, scrittrice e traduttrice, attiva nella promozione culturale e negli studi letterari; ha pubblicato saggi e conduce percorsi critici nel dialogo tra memoria, narrazione e contesti umani significativi.

Il giovane Moretti, con Luca D’Onghia

Luca D’Onghia racconta la formazione intellettuale di Marino Moretti nel clima culturale del primo Novecento. Un percorso che segue il passaggio dalle aule scolastiche alla Firenze dei primi significativi incontri umani e letterari, offrendo una chiave di lettura preziosa per comprendere le prime espressioni della sua poesia. Luca D’Onghia è docente all’Università di Pisa, critico e studioso di letteratura italiana con contributi a studi accademici sulla prosa e la drammaturgia, con una particolare attenzione alla relazione tra forme testuali e contesto culturale del Novecento.