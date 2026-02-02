Le “lezioni di casa Moretti”: in arrivo un podcast

La missione speciale:
Dal 1992, Casa Moretti è un punto di riferimento per la cultura letteraria e per la formazione, con una “missione speciale” voluta dal nostro fondatore, Marino Moretti: restare in dialogo costante con il mondo della scuola, pronti a fornire strumenti e opportunità di aggiornamento sulla letteratura, in particolare quella del Novecento. Proprio in questo solco, è nato il nuovo podcast “Lezioni di Casa Moretti”, mezzo ideale per approfondire dei contenuti senza sacrificare la complessità, trasferendo il sapere in modalità “on demand”, ascoltabile ovunque e in qualsiasi momento. Le voci delle tre puntate sono: Marco Antonio Bazzocchi, Lia Celi e Luca D’Onghia.
Il podcast:
Le “Lezioni di Casa Moretti” non sono semplici registrazioni di lezioni, ma contributi pensati appositamente per questo formato, arricchiti da strumenti didattici grazie alla collaborazione con docenti universitari ed esperti di chiara fama, molti dei quali già legati a Casa Moretti.
Il podcast si rivolge ai docenti come strumento di aggiornamento professionale agile e qualificato, capace di offrire nuovi spunti didattici e approfondimenti critici aggiornati ma anche a chi ama i libri e la lettura, e desidera riscoprire i grandi autori e i temi della letteratura del Novecento e non solo, guidato dalle migliori voci del settore. Le puntate sono disponibili visitando il sito di Casa Moretti.
Le puntate:
Marino Moretti: la stagione del narratore, con Marco Antonio Bazzocchi
Cosa significa essere un poeta crepuscolare? Marco Antonio Bazzocchi ripercorre i temi cari a Marino Moretti, dal rifiuto dell’eloquenza celebrativa alla valorizzazione del quotidiano e degli oggetti comuni. Un percorso che mostra come una semplicità solo apparente possa nascondere una rivoluzione letteraria profonda. Marco Antonio Bazzocchi è docente all’Università di Bologna, studioso di letteratura italiana e critico di narrativa e poesia, autore di monografie e saggi su Pascoli, Leopardi e contemporanei; è anche direttore artistico della Festa del Racconto di Carpi.
Fragile adolescenza, con Lia Celi
Lia Celi ci accompagna tra le pagine di Marino Moretti alla scoperta dell’adolescenza del poeta, raccontando una giovinezza fragile e universale. Un percorso che intreccia biografia e letteratura, offrendo uno sguardo intimo sul lato umano dei grandi autori e sul valore profondo della memoria. Lia Celi è giornalista, scrittrice e traduttrice, attiva nella promozione culturale e negli studi letterari; ha pubblicato saggi e conduce percorsi critici nel dialogo tra memoria, narrazione e contesti umani significativi.
Il giovane Moretti, con Luca D’Onghia
Luca D’Onghia racconta la formazione intellettuale di Marino Moretti nel clima culturale del primo Novecento. Un percorso che segue il passaggio dalle aule scolastiche alla Firenze dei primi significativi incontri umani e letterari, offrendo una chiave di lettura preziosa per comprendere le prime espressioni della sua poesia. Luca D’Onghia è docente all’Università di Pisa, critico e studioso di letteratura italiana con contributi a studi accademici sulla prosa e la drammaturgia, con una particolare attenzione alla relazione tra forme testuali e contesto culturale del Novecento.