Riparte il cantiere della ex colonia Santa Monica

Anna Budini2 Febbraio 2026
Dopo una prima fase di lavori, riparte, in seguito a un periodo di fermo per questioni tecniche e logistiche, il cantiere della ex colonia Santa Monica, situato in viale Carducci a Cesenatico e di proprietà della famiglia Ricci.

Il progetto vede la rigenerazione della ex colonia Santa Monica per restituirle l’antico splendore.

La storica struttura, costruita negli anni ’60 dalla Caritas milanese e parte del patrimonio architettonico balneare locale, sarà trasformata in un moderno albergo mantenendo la sua identità originale, con un numero di camere ridotto per aumentare gli spazi e una nuova area esterna di circa 4.000 metri quadri che includerà spiaggia privata e piscine. La torre, già demolita, darà spazio a una nuova costruzione integrata, mentre parti dell’area e dei servizi dell’albergo saranno aperti anche al pubblico cittadino.

Il progetto punta anche sull’ecosostenibilità, con materiali rinnovabili e servizi pensati per i tempi moderni, mantenendo però l’atmosfera storica e il “genius loci” che caratterizzano la ex colonia Santa Monica.

