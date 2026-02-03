Caos treni a Rimini: circolazione bloccata per un ordigno

Aggiornamento traffico ferroviario sulla linea Rimini-Pesaro
Dalle ore 10:30 di oggi, il traffico ferroviario sulla tratta Rimini-Pesaro è completamente paralizzato a causa del ritrovamento di un ordigno sospetto in prossimità della stazione di Rimini. Le autorità sono attualmente sul posto per mettere in sicurezza l’area.
Stato della circolazione e disagi
Al momento la circolazione è sospesa tra Rimini e Riccione. Si segnalano pesanti ripercussioni su tutta la dorsale adriatica:
Treni Alta Velocità e Intercity: forti ritardi che hanno già superato i 150 minuti (2 ore e mezza).
Treni Regionali: possibili cancellazioni totali o limitazioni di percorso nelle stazioni limitrofe.
Autorità sul posto: intervento in corso di Polizia Ferroviaria e Vigili del Fuoco per gli accertamenti tecnici.
Informazioni per i passeggeri
Si consiglia a chi deve mettersi in viaggio di monitorare i tabelloni elettronici e le app ufficiali di Trenitalia e Italo. La ripresa del traffico ferroviario è subordinata al nulla osta delle forze dell’ordine dopo la bonifica dell’area.