Caos treni a Rimini: circolazione bloccata per un ordigno

Aggiornamento traffico ferroviario sulla linea Rimini-Pesaro

Dalle ore 10:30 di oggi, il traffico ferroviario sulla tratta Rimini-Pesaro è completamente paralizzato a causa del ritrovamento di un ordigno sospetto in prossimità della stazione di Rimini. Le autorità sono attualmente sul posto per mettere in sicurezza l’area.

Stato della circolazione e disagi

Al momento la circolazione è sospesa tra Rimini e Riccione. Si segnalano pesanti ripercussioni su tutta la dorsale adriatica:

Treni Alta Velocità e Intercity: forti ritardi che hanno già superato i 150 minuti (2 ore e mezza).

Treni Regionali: possibili cancellazioni totali o limitazioni di percorso nelle stazioni limitrofe.

Autorità sul posto: intervento in corso di Polizia Ferroviaria e Vigili del Fuoco per gli accertamenti tecnici.