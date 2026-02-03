Cesenatico, respinto all’ingresso della discoteca

La replica del locale

“La sicurezza, alla quale noi ci affidiamo, fa il lavoro di filtraggio e prevenzione – spiega il titolare Simone Monticelli – Lavoriamo in maniera molto coscienziosa e nel locale entrano ragazzi e ragazze sia italiani che stranieri, così come i nostri dipendenti sono sia italiani che stranieri. Per questo non c’è nessun discorso di discriminazione e queste accuse le rimando indietro al mittente. Devo anche ammettere che siamo un po’ stanchi di questa tiritera che viene usata ogni volta per fare polemica. Oggi, rispetto agli anni passati, abbiamo molte più responsabilità, di conseguenza la nostra attenzione deve essere ancora più alta. Da diversi anni nel nostro locale non capita nulla, questo significa che stiamo lavorando bene e facciamo un lavoro sistematico di prevenzione. Lo facciamo per mettere in sicurezza tutti i ragazzi che entrano nel locale, mentre lasciamo fuori quelli che non sanno stare in mezzo agli altri. Solitamente le persone che vengono lasciate fuori sono chi ha già creato problemi in passato e chi palesemente non ci dà fiducia per atteggiamenti o maleducazione. La prevenzione non è razziale, dal locale sono stati lasciati fuori sia italiani che stranieri – conclude Monticelli – Siamo obbligati a fare selezione perchè solo in questo modo si può garantire la sicurezza di tutti i ragazzi. Certo, la sicurezza può anche sbagliare, ma credo sia meglio sbagliare, piuttosto che avere all’interno persone che possono creare dei problemi”.