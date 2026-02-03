 Skip to main content
Concessioni balneari, il Mit annuncia un bando-tipo: la replica della Regione

Giulia Zannetti3 Febbraio 2026

Il Mit annuncia un bando-tipo per promuovere condizioni di omogenee di affidamento.

Il testo sarà poi sottoposto alla Conferenza unificata per un parere.

Il commento di De Pascale e Frisoni:

“Le concessioni balneari sono un tema di grande attenzione per l’Emilia-Romagna. Come sempre siamo disponibili ad avviare un confronto aperto e costruttivo e a dare concretamente una mano per arrivare a una soluzione condivisa da tutte le parti interessate. Notiamo però che il coinvolgimento delle Regioni, sulle quali il provvedimento impatta direttamente in termini economici e occupazionali, avviene con annunci a mezzo stampa quando sarebbe meglio sedersi operativamente insieme. Non capiamo perché questo non sia possibile e dispiace che non si riesca a trovare una modalità che metta in primo piano le specificità dei singoli territori”

