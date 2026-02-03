Luna Piena della Neve fotografata a Cesenatico

Nella fotografia delle 23.09, nel momento della sua pienezza, la luna appare luminosa e nitida rivelando la sua morfologia e le geodetiche. Analogamente, la superficie lunare e le geodetiche appaiono ben distinguibili anche nella fotografia della luna allo Zenit delle ore 0.31 del 2 febbraio, in virtù dello splendore del nostro satellite e del cielo terso. Nelle tre fotografie vediamo in alto, lungo la circonferenza il Mare Frigoris. Sulla destra in alto, sono visibili il Mare Crisium, il Mare Serenitatis con il Cratere Posidonius in alto, il Mare Tranquillitatis con il Cratere Theophilus, il Mare Fecunditatis con il grande Cratere Lagrenus. Volgendo lo sguardo verso Sud è possibile vedere il Cratere Tycho, che corrisponde al polo. Sulla sinistra, si vede l’Oceanus Procellarum al cui centro si trova il Cratere Copernicus e di lato il Cratere Keplero. Volgendo lo sguardo a Sud si vede il Mare Humorum e di lato, a sinistra il Cratere Grimaldi; più a Sud è visibile il Mare Nubium.

La Luna Piena della Neve si può ammirare nella sua pienezza fino al 3 febbraio, condizioni metereologiche permettendo.

La prossima luna piena, denominata Luna Piena del Verme, ci sarà il 3 marzo e coinciderà con l’eclissi totale di luna, visibile in alcune parti del mondo.