Licenziata per qualche ora al mare con la 104: il Giudice la reintegra

Al mare durante il congedo 104: il giudice annulla il licenziamento e ordina il reintegro

Un momento di pausa per “tirare il fiato” non giustifica il licenziamento, anche se si è in congedo per assistere un familiare malato. Lo ha stabilito il Tribunale di Forlì, sezione lavoro, reintegrando un’operaia quarantenne che era stata allontanata dall’azienda per essersi concessa alcune ore in spiaggia a Cesenatico mentre usufruiva dei benefici della Legge 104. La notizia è riportata dal Corriere Romagna.

Il caso: l’investigatore privato e il licenziamento per giusta causa

La vicenda risale all’estate del 2023. La donna, impiegata come carrellista, aveva ottenuto il congedo straordinario per accudire la madre, affetta da una grave forma di demenza senile. L’azienda, sospettando un uso improprio del permesso, aveva incaricato un’agenzia investigativa di monitorare i movimenti della dipendente.

Dalle relazioni degli investigatori era emerso che, in tre occasioni, la donna si era recata per alcune ore presso uno stabilimento balneare per incontrare il compagno. Tanto era bastato all’azienda per far scattare, il 13 ottobre 2023, il licenziamento per giusta causa, accusandola di aver abusato del congedo per scopi puramente personali.