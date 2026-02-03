 Skip to main content
Notizie

Regione, bando per attrarre talenti

Giulia Zannetti3 Febbraio 2026
De pascale

Il Presidente della Regione, Michele De Pascale, attraverso un post social ha reso noto un investimento volto ad attrarre talenti e aiutarli affinché costruiscano il loro futuro in Regione.

“Con 1,3 milioni di euro investiamo in servizi di accoglienza e accompagnamento per talenti a elevata specializzazione, italiani e internazionali: sportelli dedicati, informazioni multilingue, accesso semplificato ai servizi, orientamento al lavoro e attenzione anche ai nuclei familiari” – esordisce così il post.

“La competitività economica passa dalla capacità di essere una comunità aperta e capace di offrire opportunità di vita, non solo di lavoro.
È così che l’Emilia-Romagna sceglie di crescere” – prosegue e conclude.

