Sala: scia d’olio in strada, cade in scooter

Nel pomeriggio di oggi, martedì 3 febbraio, una lunga scia di olio ha interessato il tratto che va dal pizza Family a Via Staggi, con interessamento anche del Comune di Gatteo. La zona è quindi quella di Sala.
La perdita ha causato anche un incidente: coinvolto un giovane in sella a un ciclomotore, vicino alla intersezione tra Via Campone e Via Vetreto.
Fortunatamente le condizioni del giovane non paiono gravi.
Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale che ha chiuso il tratto stradale relativo alla corsia in direzione Santangelo di Gatteo.
Attivata azienda specializzata per rimuovere lo strato oleoso dal manto stradale.