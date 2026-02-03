Sanità, 4 febbraio: Giornata mondiale contro il cancro

Gli screening:

Grazie agli screening mammografico, al collo dell’utero e al colon-retto, che garantiscono un percorso diagnostico-terapeutico integrato, completamente gratuito e organizzato, accompagnando il cittadino dal test iniziale fino agli eventuali approfondimenti diagnostici e ai successivi trattamenti di cura e follow-up. E grazie alla Rete oncologica ed emato-oncologica della Regione che ha tra i suoi obiettivi portare la cura sempre più vicina al domicilio del paziente – tra Case e Ospedali di comunità, Ospedali, assistenza domiciliare e telemedicina – ed erogare trattamenti personalizzati sulla base di esami diagnostici effettuati in centri ad alto livello di specializzazione biomolecolare.

Un lavoro che ha portato a risultati molto significativi: in Emilia-Romagna, grazie allo screening del collo dell’utero, l’incidenza dei tumori è diminuita del 40% e la mortalità del 50%. Lo screening mammografico ha consentito alle donne che vi hanno aderito di ridurre la mortalità del 56% e le forme avanzate di carcinoma del 26%, favorendo cure più semplici e meno invasive. Infine, lo screening del colon-retto ha determinato una riduzione della mortalità del 65% negli uomini e del 54% nelle donne, con una prevenzione del cancro rispettivamente del 33% e del 21% per chi ha scelto di aderire.

“Dati insperati fino a qualche anno fa, che confermano la straordinaria importanza di aderire agli screening oncologici, pilastri fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei tumori- afferma l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi-. Grazie a questi esami, non invasivi, si può effettuare una diagnosi precoce spesso prima della comparsa dei sintomi, aumentando le possibilità di guarigione e riducendo la mortalità per tutti e tre i principali tipi di cancro oggetto dei programmi. Ma occorre fare di più, perché purtroppo per il tumore del colon-retto l’adesione è ancora bassa, nonostante grazie allo screening l’andamento di questo tipo di cancro in Emilia-Romagna sia in diminuzione, tanto per mortalità quanto per incidenza”.