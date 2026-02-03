Sanità, le nuove dipendenze: digitale e gioco d’azzardo

Il commento degli assessori Fabi e Conti:

“Affrontare il crescente disagio sociale è una delle priorità che si è data questa amministrazione, adottando una forte scelta politica di finanziamento dei fondi di assistenza e per la non autosufficienza a fronte dei forti tagli statali- ha sottolineato Fabi-. Per farlo serve il contributo di tutte le professionalità del nostro sistema sociosanitario, perché dobbiamo costruire percorsi nuovi di assistenza, in particolare per le generazioni più giovani che pagano oggi le conseguenze del periodo pandemico e un’angoscia per la situazione globale che spesso li porta a isolarsi e a tagliare i contatti umani. Dunque- ha proseguito l’assessore-, quello di oggi è un momento importantissimo per arrivare a realizzare un piano integrato che ci permetta di valorizzare la professionalità e le competenze presenti in Emilia-Romagna di fronte a sfide così difficili”.

“Abbiamo davanti a noi un duplice impegno- ha aggiunto Conti-: aiutare chi si trova in difficoltà, offrendo strumenti nuovi di intervento, e irrobustire e consolidare la rete di assistenza lavorando insieme ai professionisti di questa Regione. In particolare, dobbiamo concentrarci sull’impatto crescente che il digitale, l’utilizzo senza regole dei social media e del gaming sta generando su ragazze e ragazzi, all’interno di una cornice che tenga insieme politiche sociali, benessere mentale e relazionale. Dobbiamo saper leggere questi fenomeni come espressione di cambiamenti profondi della nostra società- ha concluso-, ma anche saper costruire azioni efficaci per non perdere di vista il ruolo fondamentale delle relazioni umane e del rispetto delle nostre emozioni”.