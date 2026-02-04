 Skip to main content
Ecco a voi la romantica luna piena della neve

Alessandro Mazza4 Febbraio 2026
La corona lunare blu della Luna Piena della Neve fotografata a Cesenatico

La Luna Piena della Neve ha regalato un insolito e meraviglioso spettacolo il primo Febbraio, giorno della sua pienezza: la corona lunare blu. Lia Briganti, fotografa ed astrofotografa, ha colto questo bellissimo fenomeno legato al plenilunio dal molo di Levante a Cesenatico.

Le fotografie

Le quattro fotografie, che testimoniano la corona lunare blu della Luna Piena della Neve, sono state scattate tra le 19,47 e le 20,04. La corona lunare blu è un fenomeno atmosferico causato dalla diffrazione della luce lunare che si riflette attraverso cristalli di ghiaccio o goccioline di acqua sospese tra nubi sottili, come i cirri. A Cesenatico la corona lunare blu è stata causata da una nube di cirri che hanno circondato temporaneamente la luna, in un cielo altrimenti terso.

Un romantico fenomeno temporaneo

Il romantico spettacolo della corona lunare blu si è poi gradualmente dissolto all’ aprirsi della nube, lasciando risplendere la Luna Piena della Neve nel cielo notturno

