Giornata contro lo spreco. Coldiretti: “Nel bidone un miliardo di pasti al giorno”

In Italia questa opportunità è resa possibile dalla rete Campagna Amica, “la più grande d’Europa per la vendita diretta, con quasi 20mila punti tra fattorie, mercati, agriturismi, ristoranti e orti urbani”, ricorda Coldiretti.

Ridurre lo spreco è possibile anche grazie a semplici buone pratiche quotidiane. “Programmare la spesa con liste precise, acquistare quantità moderate e fare acquisti più frequenti aiuta a evitare che il cibo scada inutilizzato”, spiegano da Coldiretti, che consiglia di preferire prodotti di stagione, conservarli correttamente e leggere con attenzione le etichette, distinguendo tra “da consumarsi entro” e “da consumarsi preferibilmente entro”.

Un ruolo fondamentale è svolto anche dalla cucina degli avanzi, che permette di trasformare ciò che resta in nuove ricette. “I piatti della tradizione contadina nascono proprio per non sprecare nulla”, ricordano. Dai cuochi contadini di Campagna Amica arrivano esempi come il pancotto romagnolo, la crescenta bolognese, la zuppa imperiale emiliana, la ribollita toscana, i canederli trentini, la pinza veneta o la frittata di pasta nel Sud, simboli di una cucina sostenibile che unisce risparmio, cultura e rispetto per il cibo.