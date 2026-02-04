Trasporto scolastico gratuito: al via le iscrizioni

“Abbiamo introdotto questa misura a partire dall’anno scolastico 2022/2023 e in totale hanno aderito oltre 2500 tra bambine e bambini, ragazze e ragazzi. Questo significa essere stati vicini a moltissime famiglie del territorio e aver contribuito all’educazione sostenibile di cittadini del futuro che sono abituati fin da subito a utilizzare i mezzi pubblici”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.

“In questi anni la risposta e le adesioni al bando per il trasporto scolastico gratuito sono sempre andate oltre ogni più rosea aspettativa con numeri sempre in aumento a cui va aggiunta la presenza di Bicibus e Piedibus, iniziative sempre apprezzate dalla comunità. Questa misura è un invito all’utilizzo del trasporto scolastico che permette un minor impatto ambientale, un cambio di mentalità per utilizzare meno l’automobile”, conclude l’assessore Emanuela Pedulli.