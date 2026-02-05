Rischio allagamenti, Cesenatico in allerta gialla

Nuova allerta meteo a Cesenatico
Quasi tutta la Regione in allerta gialla per le prossime ore. La validità è di 24 ore e riguarda tutta la giornata di domani, venerdì, a partire dalla mezzanotte. La zona della costa che comprende anche Cesenatico è in allerta per allagamenti.
Il contenuto dell’allerta
Per la giornata di venerdì 6 febbraio sono previste precipitazioni diffuse su tutta la regione di debole-moderata intensità, localmente anche a carattere di rovescio sul settore centro-occidentale, in esaurimento nella seconda parte della giornata.
Le raccomandazioni
Si raccomanda di tenere pronte le paratie per chi sta in zona a rischio allagamento. Per chi ha oggetti di valore al piano terra o negli scantinati val la pena toglierli o mettere dei rialzi.