Viabilità Cesenatico: via Cecchini torna a doppio senso vicino al Ponte del Gatto

Novità in arrivo per il traffico a Cesenatico. Un tratto di via Cecchini cambierà senso di marcia per agevolare residenti e l’accesso ai parcheggi della stazione durante i lavori al Ponte del Gatto.
Il cantiere per il rifacimento del Ponte del Gatto continua a comportare aggiornamenti alla viabilità locale. L’Amministrazione ha deciso un importante “aggiustamento” per migliorare la fluidità del traffico e ridurre i disagi per chi vive e frequenta la zona della stazione ferroviaria.
Cosa cambia in via Cecchini: il tratto interessato
La modifica principale riguarda un segmento di via Cecchini lungo circa 75 metri. Attualmente regolamentato in modo diverso, il tratto tornerà a essere percorribile a doppio senso di marcia.
Nello specifico, il cambiamento interesserà l’area compresa tra:
La rotonda antistante la stazione ferroviaria.
L’ingresso del parcheggio della stazione stessa.
I vantaggi: parcheggi più fruibili e benefici per i residenti
Questa scelta tecnica non è casuale, ma punta a risolvere due criticità emerse con l’avvio del cantiere:
accessibilità ai parcheggi: rendere nuovamente fruibili gli stalli di sosta della stazione, fondamentali per pendolari e visitatori.
accesso alle abitazioni: agevolare l’ingresso e l’uscita dei residenti della zona, semplificando i percorsi quotidiani.
Quando entrerà in vigore la nuova viabilità?
Il cambio di passo è già stato deliberato. L’effettiva entrata in vigore del doppio senso è legata esclusivamente ai tempi tecnici di aggiornamento della segnaletica stradale (orizzontale e verticale).
Se i lavori di installazione procederanno regolarmente, la nuova viabilità potrebbe essere operativa già dalla prossima settimana.