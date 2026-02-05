Viabilità Cesenatico: via Cecchini torna a doppio senso vicino al Ponte del Gatto

Novità in arrivo per il traffico a Cesenatico. Un tratto di via Cecchini cambierà senso di marcia per agevolare residenti e l’accesso ai parcheggi della stazione durante i lavori al Ponte del Gatto.

Il cantiere per il rifacimento del Ponte del Gatto continua a comportare aggiornamenti alla viabilità locale. L’Amministrazione ha deciso un importante “aggiustamento” per migliorare la fluidità del traffico e ridurre i disagi per chi vive e frequenta la zona della stazione ferroviaria.

Cosa cambia in via Cecchini: il tratto interessato

La modifica principale riguarda un segmento di via Cecchini lungo circa 75 metri. Attualmente regolamentato in modo diverso, il tratto tornerà a essere percorribile a doppio senso di marcia.

Nello specifico, il cambiamento interesserà l’area compresa tra:

La rotonda antistante la stazione ferroviaria.

L’ingresso del parcheggio della stazione stessa.