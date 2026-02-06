Auto usate in Emilia Romagna: crescono le vendite, calano i prezzi

Nel 2025 il mercato delle auto usate in Emilia Romagna mostra segnali positivi: aumentano i passaggi di proprietà e diminuiscono i prezzi medi, rendendo l’usato una scelta sempre più conveniente per gli automobilisti della regione. È quanto emerge dall’Osservatorio AutoScout24 sul mercato delle auto usate, che fotografa un settore in evoluzione ma ancora fortemente legato a modelli e alimentazioni tradizionali.
Secondo i dati AutoScout24 su fonte ACI, nel 2025 i passaggi di proprietà netti di auto usate in Emilia Romagna hanno raggiunto quota 238.615, con una crescita dell’1,2% rispetto al 2024. Un risultato trainato dall’aumento dei prezzi delle auto nuove, che spinge molti consumatori verso l’usato per accedere a vetture recenti, ben equipaggiate e a costi più contenuti.
Sul fronte dei prezzi, il mercato regionale registra un calo medio del 2,8%, con un valore medio delle auto usate in vendita pari a 23.340 euro. Un dato che rafforza l’attrattività dell’usato, soprattutto per chi cerca un buon compromesso tra prezzo, qualità e dotazioni.
Alimentazioni: diesel ancora leader, elettrico in stallo
Analizzando le alimentazioni delle auto usate, il diesel resta la scelta dominante con il 51,3% delle preferenze, seguito dalla benzina (27,8%). L’ibrido cresce e raggiunge una quota dell’11,4%, mentre l’auto elettrica usata si ferma all’1,7%, frenata da autonomia limitata e infrastrutture di ricarica ancora non del tutto adeguate alle esigenze degli automobilisti.
Passaggi di proprietà: Bologna in testa, Rimini e Ferrara le più dinamiche
A livello territoriale, Bologna si conferma la prima provincia dell’Emilia-Romagna per numero di passaggi di proprietà netti, con 47.941 atti (+0,9%). Seguono Modena (39.918, +0,7%) e Reggio Emilia (30.623), unica provincia in lieve calo (-0,3%).
Spiccano però Rimini, che registra la crescita più elevata della regione (+3,7%), e Ferrara (+2,4%), segnale di un mercato dell’auto usata particolarmente dinamico.
Le auto usate più cercate nel 2025
Nel 2025 la Volkswagen Golf si conferma l’auto usata più ricercata in Emilia-Romagna. Tra le auto ibride usate domina la Toyota Yaris, mentre tra le auto elettriche usate la più cercata è la Tesla Model 3.
Guardando alle intenzioni di acquisto a livello nazionale per il primo semestre 2026, emerge una preferenza ancora netta per i brand tradizionali (92%), anche se cresce l’interesse verso i nuovi marchi (8%). I SUV guidano le preferenze con il 59%, seguiti da berline (27%), station wagon (17%) e monovolume (13%).
Budget in aumento e dotazioni indispensabili
Il budget medio per l’acquisto di un’auto usata sale a 20.000 euro, in crescita dell’11% rispetto all’anno precedente. A guidare la scelta sono soprattutto la sicurezza (fondamentale per il 76% degli acquirenti), il cambio automatico (49%) e le dotazioni tecnologiche, come infotainment, navigatore e Bluetooth (48%), insieme a sistemi di comfort come keyless e tergicristalli automatici.
Come sottolinea Sergio Lanfranchi, Centro Studi AutoScout24, il mercato dell’auto usata in Italia resta ancora pragmatico, ma le trasformazioni in atto nel mercato del nuovo – inclusa la crescita dei brand orientali – sono destinate a riflettersi progressivamente anche sull’auto usata, aprendo nuovi scenari nei prossimi anni.