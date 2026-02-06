 Skip to main content
Auto usate in Emilia Romagna: crescono le vendite, calano i prezzi

Anna Budini6 Febbraio 2026
Mappa auto usate

Nel 2025 il mercato delle auto usate in Emilia Romagna mostra segnali positivi: aumentano i passaggi di proprietà e diminuiscono i prezzi medi, rendendo l’usato una scelta sempre più conveniente per gli automobilisti della regione. È quanto emerge dall’Osservatorio AutoScout24 sul mercato delle auto usate, che fotografa un settore in evoluzione ma ancora fortemente legato a modelli e alimentazioni tradizionali.

Secondo i dati AutoScout24 su fonte ACI, nel 2025 i passaggi di proprietà netti di auto usate in Emilia Romagna hanno raggiunto quota 238.615, con una crescita dell’1,2% rispetto al 2024. Un risultato trainato dall’aumento dei prezzi delle auto nuove, che spinge molti consumatori verso l’usato per accedere a vetture recenti, ben equipaggiate e a costi più contenuti.

Sul fronte dei prezzi, il mercato regionale registra un calo medio del 2,8%, con un valore medio delle auto usate in vendita pari a 23.340 euro. Un dato che rafforza l’attrattività dell’usato, soprattutto per chi cerca un buon compromesso tra prezzo, qualità e dotazioni.

Alimentazioni: diesel ancora leader, elettrico in stallo

Analizzando le alimentazioni delle auto usate, il diesel resta la scelta dominante con il 51,3% delle preferenze, seguito dalla benzina (27,8%). L’ibrido cresce e raggiunge una quota dell’11,4%, mentre l’auto elettrica usata si ferma all’1,7%, frenata da autonomia limitata e infrastrutture di ricarica ancora non del tutto adeguate alle esigenze degli automobilisti.

Passaggi di proprietà: Bologna in testa, Rimini e Ferrara le più dinamiche

A livello territoriale, Bologna si conferma la prima provincia dell’Emilia-Romagna per numero di passaggi di proprietà netti, con 47.941 atti (+0,9%). Seguono Modena (39.918, +0,7%) e Reggio Emilia (30.623), unica provincia in lieve calo (-0,3%).
Spiccano però Rimini, che registra la crescita più elevata della regione (+3,7%), e Ferrara (+2,4%), segnale di un mercato dell’auto usata particolarmente dinamico.

Le auto usate più cercate nel 2025

Nel 2025 la Volkswagen Golf si conferma l’auto usata più ricercata in Emilia-Romagna. Tra le auto ibride usate domina la Toyota Yaris, mentre tra le auto elettriche usate la più cercata è la Tesla Model 3.

Guardando alle intenzioni di acquisto a livello nazionale per il primo semestre 2026, emerge una preferenza ancora netta per i brand tradizionali (92%), anche se cresce l’interesse verso i nuovi marchi (8%). I SUV guidano le preferenze con il 59%, seguiti da berline (27%), station wagon (17%) e monovolume (13%).

Budget in aumento e dotazioni indispensabili

Il budget medio per l’acquisto di un’auto usata sale a 20.000 euro, in crescita dell’11% rispetto all’anno precedente. A guidare la scelta sono soprattutto la sicurezza (fondamentale per il 76% degli acquirenti), il cambio automatico (49%) e le dotazioni tecnologiche, come infotainment, navigatore e Bluetooth (48%), insieme a sistemi di comfort come keyless e tergicristalli automatici.

Come sottolinea Sergio Lanfranchi, Centro Studi AutoScout24, il mercato dell’auto usata in Italia resta ancora pragmatico, ma le trasformazioni in atto nel mercato del nuovo – inclusa la crescita dei brand orientali – sono destinate a riflettersi progressivamente anche sull’auto usata, aprendo nuovi scenari nei prossimi anni.

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

