Auto usate in Emilia Romagna: crescono le vendite, calano i prezzi

Le auto usate più cercate nel 2025

Nel 2025 la Volkswagen Golf si conferma l’auto usata più ricercata in Emilia-Romagna. Tra le auto ibride usate domina la Toyota Yaris, mentre tra le auto elettriche usate la più cercata è la Tesla Model 3.

Guardando alle intenzioni di acquisto a livello nazionale per il primo semestre 2026, emerge una preferenza ancora netta per i brand tradizionali (92%), anche se cresce l’interesse verso i nuovi marchi (8%). I SUV guidano le preferenze con il 59%, seguiti da berline (27%), station wagon (17%) e monovolume (13%).

Budget in aumento e dotazioni indispensabili

Il budget medio per l’acquisto di un’auto usata sale a 20.000 euro, in crescita dell’11% rispetto all’anno precedente. A guidare la scelta sono soprattutto la sicurezza (fondamentale per il 76% degli acquirenti), il cambio automatico (49%) e le dotazioni tecnologiche, come infotainment, navigatore e Bluetooth (48%), insieme a sistemi di comfort come keyless e tergicristalli automatici.

Come sottolinea Sergio Lanfranchi, Centro Studi AutoScout24, il mercato dell’auto usata in Italia resta ancora pragmatico, ma le trasformazioni in atto nel mercato del nuovo – inclusa la crescita dei brand orientali – sono destinate a riflettersi progressivamente anche sull’auto usata, aprendo nuovi scenari nei prossimi anni.