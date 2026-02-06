Beni confiscati alle mafie: il punto su Cesenatico e la Romagna

Scorrendo la mappa della Romagna, il quadro si fa ancora più fitto:

Nel ravennate si contano quattro interventi, equamente suddivisi tra i comuni di Ravenna e Cervia.

Nel riminese sono tre le confische che hanno completato il percorso di recupero, interessando i territori di Santarcangelo, Bellaria Igea Marina e Riccione.

La situazione nel resto dell’Emilia-Romagna

Se la Romagna presidia il territorio con interventi puntuali, il resto della regione mostra numeri imponenti, specialmente nel parmense dove si contano ben 19 immobili recuperati (con il caso record di Sorbolo-Mezzani).

Seguono la provincia di Modena con 6 beni, Reggio Emilia con 5, e Bologna che ne conta 4 tra il capoluogo, Gaggio Montano, Pianoro e Pieve di Cento. Chiudono il cerchio Ferrara con 3 immobili e Piacenza con 2.

“Vogliamo garantire che questi beni vengano utilizzati esclusivamente per scopi legittimi”, ha ribadito l’assessora Mazzoni, sottolineando come ogni chiave riconsegnata a un sindaco rappresenti una vittoria dello Stato e della trasparenza sul territorio.