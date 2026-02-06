Cesenatico fa il pieno di sport fino a settembre: il calendario

Il calendario:

Marzo e aprile

Il fine settimana del 7 e 8 marzo arriva “Attraverso Cesenatico”, gara podistico competitiva e camminata ludico-motoria per adulti e bambini;

il 14 e 15 marzo è in programma “Accademia Cup 2026”, Trofeo Nazionale di Ginnastica Artistica al Villaggio dell’Accademia Acrobatica;

il 18 e 19 aprile tocca al Triathlon Cesenatico Adriatic Series;

dall’1 al 3 maggio arrivano all’Arean Beach, come di consueto le finali del campionato nazionale di beach volley per società AIBVC CLUB SERIES.

Maggio

Ancora Beach volley dal 5 al 9 maggio, con l’international volley e beach volley master per atleti over 35, 40, 50 e 60 maschile e femminile;

Il 9 e il 10 maggio è in programma la Nove Colli Running, ultramaratona di 200 km che percorre 9 colli in salita e in discesa sullo stesso tracciato della Granfondo Nove Colli;

dall’8 al 10 torna il Triathlon Challenge, la gara di triathlon per atleti professionisti e dilettanti;

il 24 maggio sarà la tradizionale domenica della Nove Colli giunta alla sua 55esima edizione mente il 30 maggio Cesenatico sarà la sede della grande partenza del Giro d’Italia Women 2026;

30 maggio, Giro d’Italia Women 2026 – la più prestigiosa corsa a tappe di ciclismo su strada femminile, parte dell’UCI Women’s World Tour.

Giugno

Il 20 giugno dal Molo di Levante partirà l’edizione 2026 di Chase the Sun, manifestazione ciclistica non agonistica che arriva al tramonto sul Tirreno.

Settembre

Dal 6 al’11 settembre sono in programma i campionati mondiali di categoria topcat al Circolo Vela di Cesenatico;

il 12 settembre arriva il Memorial Pantani, la corsa ciclistica per corridori professionisti con partenza e arrivo sul lungomare di Cesenatico;

il 12 e 13 settembre al Parco di Levante arriva la Maratona Alzheimer, l’evento sportivo solidale per i diritti delle persone con demenza.