Cocomero, consumo al +4%. La scommessa di “Dolce Passione”

Focus CSO Italy sul cocomero:

Sempre a Berlino è stato fatto il punto su Mercato e consumi del cocomero in Italia in un focus elaborato da Elisa Macchi direttrice di CSO Italy. Negli ultimi quattro anni (2022-2025) la superficie è cresciuta del +12,5% arrivando a circa 18mila ettari, mentre la produzione nel 2025 è stata di circa 1,2 milioni tonnellate (oltre 200 tonn in più). In crescita lo scorso anno il consumo del cocomero (+4%), che rappresenta il 7% di tutto il consumo di frutta.

Riguardo i luoghi di acquisto a prevalere è la Grande distribuzione organizzata con l’81% delle preferenze, con il segno più in tutti i canali: ipermercato (+9%), supermercato (+6%), discount (+7%), libero servizio (+2%). In crescita anche ambulanti e mercati rionali (+10%) e fruttivendoli specializzati (+3%), anche se la loro incidenza è minore. Interessante la metamorfosi della tipologia di prodotto acquistato nella Grande distribuzione nel 2025 con le pezzature Mini (60%) e Midi (31%) a farla da padrone sulla tipologia tradizionale. Uno sguardo infine ai prezzi al dettaglio nella GDO nel 2025, con una flessione che nonostante abbia riguardato tutte le tipologie, per le tradizionali è stata certamente più significativa (-18%).