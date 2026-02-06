Concessioni Balneari: “il bando tipo non basta”. Parla il Presidente Fiba Confesercenti

Una riforma ferma al 1942: l’urgenza di nuove regole

Il vero problema, secondo il presidente Fiba, è l’obsolescenza normativa. L’Italia regola il turismo balneare moderno con il Codice della Navigazione del 1942 , un’epoca in cui il valore economico e la complessità del settore erano minimi rispetto a oggi.

“Come categoria non siamo contrari alle evidenze pubbliche, lo abbiamo detto e ripetuto più volte. Siamo pronti a confrontarci con le gare. Ma quello che riteniamo profondamente ingiusto è arrivare alle evidenze pubbliche senza quel percorso di accompagnamento che è stato promesso per anni e che è indispensabile per evitare che tutto questo si trasformi in un esproprio delle imprese” – si legge da Cesenanotizie.

I due pilastri mancanti: Indennizzi e Codice della Navigazione

Per rendere le gare eque, la categoria chiede due interventi legislativi prioritari:

Riforma del Codice della Navigazione: Per allineare le leggi italiane ai principi europei senza penalizzare il modello turistico nazionale. Riconoscimento dell’Indennizzo: Non una semplice somma simbolica sui beni non ammortizzati, ma il riconoscimento del reale valore aziendale costruito in decenni di lavoro.

L’altro grande nodo è quello degli indennizzi, limitato al valore dei beni non ammortizzati. Si tratta di una previsione che non tiene minimamente conto della realtà delle imprese balneari italiane. Per la categoria, spiega il Presidente è il valore aziendale costruito in decenni di attività .