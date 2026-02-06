Gino Rocchio, il debutto nel Campionato Italiano Ligier GT4

Gli altri obiettivi:

Parallelamente, il giovane mira a ottenere entro maggio la licenza internazionale FIA, necessaria per puntare all’Europeo e a piste come Le Mans, Spa-Francorchamps e Portimao. Due mesi fa ha già ottenuto, a 16 anni, la licenza per guidare vetture con cilindrata superiore ai 2.500 cm³; ora, per regolamento, dovrà completare quattro gare del campionato italiano.

“Sono pronto, determinato e motivato: lavoro duro in pista e al simulatore per arrivare al debutto nelle migliori condizioni”, dice, ringraziando il padre, la famiglia e gli sponsor.

A sostenerlo ci saranno Marini Srl, Valter Mancinelli Dac, Club Costa Vacanze Hotels, L’Orto di Famiglia, Abc Caffè, Mister Clining e Made In Lab, con altri partner in definizione.