Gino Rocchio, il debutto nel Campionato Italiano Ligier GT4

È ufficiale: Gino Rocchio, talento romagnolo già vincitore di vari titoli nei kart, correrà quest’anno nel Campionato Italiano Ligier GT4 al volante della Ligier JS2 R. A soli 16 anni il pilota di Cesenatico passa a una GT da corsa spinta da un motore Ford da 3.700 cm³ e 400 cavalli, pronta a metterlo alla prova sui circuiti più importanti d’Italia.
Il team milanese Not only Motorsport:
Rocchio sarà il nuovo elemento di punta del team milanese Not Only Motorsport, sotto la guida tecnica dell’ingegnere Luca Giovannelli. Il campionato si annuncia combattuto, con una dozzina di piloti al via e un contesto spettacolare: le GT4 correranno insieme a Lamborghini e Lotus.
Il calendario:
Il calendario prevede cinque appuntamenti:
-dal 17 al 19 aprile a Vallelunga con due gare da 45 minuti;
-il 16 e 17 maggio a Varano (due gare da 25 minuti);
-l’1 e 2 agosto a Monza (due gare da 45 minuti);
-dal 16 al 18 ottobre al Mugello;
-dal 13 al 15 novembre a Misano, entrambe con due gare da 45 minuti.
Gli altri obiettivi:
Parallelamente, il giovane mira a ottenere entro maggio la licenza internazionale FIA, necessaria per puntare all’Europeo e a piste come Le Mans, Spa-Francorchamps e Portimao. Due mesi fa ha già ottenuto, a 16 anni, la licenza per guidare vetture con cilindrata superiore ai 2.500 cm³; ora, per regolamento, dovrà completare quattro gare del campionato italiano.
“Sono pronto, determinato e motivato: lavoro duro in pista e al simulatore per arrivare al debutto nelle migliori condizioni”, dice, ringraziando il padre, la famiglia e gli sponsor.
A sostenerlo ci saranno Marini Srl, Valter Mancinelli Dac, Club Costa Vacanze Hotels, L’Orto di Famiglia, Abc Caffè, Mister Clining e Made In Lab, con altri partner in definizione.