Circolo Vela + Circolo Nautico = Sailing Team Cesenatico

L’attività agonistica giovanile e il valore delle classi formative

L’attività agonistica del Sailing Team Cesenatico si inserisce in un contesto tecnico di altissimo livello, grazie alla presenza di allenatori riconosciuti come tra i migliori in Italia nelle rispettive classi. Un elemento che rappresenta uno dei principali punti di forza dell’intero progetto e che garantisce ai giovani atleti un percorso di formazione sportiva qualificato, continuo e coerente.

All’interno di questo quadro si sviluppano le diverse classi agonistiche. La classe Optimist rappresenta il primo e fondamentale passo nell’agonismo giovanile: una barca che, pur nella sua apparente semplicità, è riconosciuta a livello mondiale come la base su cui si formano tutti i velisti del futuro. In questa stagione il gruppo Optimist vede anche la collaborazione con il Circolo Velico Amici della Vela Cervia, con undici bambini seguiti dall’allenatore Mirco Minotti.

Il percorso prosegue poi nella classe 420, barca in doppio che richiede maggiore tecnica, affiatamento e capacità tattica, e che rappresenta uno snodo fondamentale verso l’agonismo di alto livello e, per molti atleti, verso le classi olimpiche.

All’interno di questo gruppo sono presenti complessivamente quattro equipaggi, seguiti dagli allenatori Maria Chiara Onorato e Luca Valentino, già campione italiano Optimist. In questo contesto si inserisce anche la collaborazione con il Circolo Nautico Riccione, che ha scelto di condividere il percorso tecnico e sportivo del Sailing Team Cesenatico.

Accanto alle derive, il Sailing Team Cesenatico porta avanti anche l’attività nella classe Hobie Cat, il catamarano che unisce tecnica, velocità e spirito di squadra. Un percorso diverso ma altamente formativo, che coinvolge quattro equipaggi seguiti dall’allenatrice Linnea Valeri, completando un’offerta sportiva ampia e di qualità.

Un grande appuntamento nazionale e il valore per il territorio

A conferma di questa visione condivisa, nel corso del 2026 i due circoli organizzeranno insieme, presso la sede a mare del Circolo Vela Cesenatico, il Trofeo Uniqua 420. L’evento, in programma nel ponte del 2 giugno, porterà a Cesenatico circa 100 equipaggi di ragazzi provenienti da tutta Italia.

Una manifestazione di questo livello rappresenta non solo un appuntamento sportivo di rilievo nazionale, ma anche un’importante occasione di valorizzazione del territorio, di promozione della cultura del mare e di ricaduta positiva sull’economia e sull’immagine della città.

Fare rete: visione, persone e responsabilità condivise

Alla base del Sailing Team Cesenatico vi è la convinzione che fare rete nello sport rappresenti una scelta di valore, capace di generare risultati migliori e più duraturi rispetto a percorsi isolati. Una visione che si traduce nella capacità di collaborare, di condividere competenze e di costruire progettualità comuni mettendo al centro i giovani atleti.

In questo percorso riveste un ruolo fondamentale la guida dei due presidenti, Gian Marco Venturi per il Circolo Vela Cesenatico e Massimo Magnani per il Circolo Nautico Cesenatico, che hanno creduto con convinzione nel rilancio di una collaborazione strutturata e di lungo periodo.

Accanto a loro, la direzione sportiva del progetto è affidata a Riccardo Mellina Gottardo e a Riccardo Guardigli, professionisti stimati nel mondo della nautica, il cui contributo ha garantito metodo, continuità e qualità tecnica all’intero progetto. Un’impostazione che ha favorito anche l’apertura di collaborazioni con altre realtà del territorio, come i circoli di Cervia e Riccione, confermando la bontà di un modello fondato sulla cooperazione.

Una visione che guarda oltre

Inserito nel solco della Nautica Valley che sta prendendo forma nel cuore produttivo della Romagna, il Sailing Team Cesenatico ne rappresenta lo sbocco naturale a mare: il punto in cui formazione, sport e passione si traducono in esperienza concreta, crescita dei giovani e valorizzazione del territorio.

Il Sailing Team Cesenatico si conferma così come un progetto che guarda al futuro, ma che nasce dall’esperienza del passato, dimostrando come le buone idee, quando sono condivise, sappiano tornare, evolversi e rafforzarsi.