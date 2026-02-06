Circolo Vela + Circolo Nautico = Sailing Team Cesenatico

Sailing Team Cesenatico: una sinergia ritrovata che guarda al futuro
Prosegue e si rafforza anche per la stagione in corso la collaborazione tra il Circolo Vela Cesenatico e il Circolo Nautico Cesenatico all’interno del progetto Sailing Team Cesenatico.
Si tratta di una sinergia ritrovata, che affonda le proprie radici in un’esperienza condivisa durata oltre dieci anni, durante i quali i due circoli hanno già collaborato con successo nello sviluppo della scuola vela e delle attività agonistiche giovanili. Dopo un periodo di percorsi separati, la scelta di ritrovarsi nasce dalla consapevolezza della bontà di quel modello, oggi riproposto in una forma ancora più strutturata, matura e consapevole.
La collaborazione si fonda sulla volontà comune di unire risorse, competenze ed energie per sviluppare in modo coordinato le attività di scuola vela e le squadre agonistiche giovanili, costruendo un percorso continuo che accompagni bambini e ragazzi dall’avvicinamento allo sport fino a un’attività agonistica svolta durante tutto l’anno.
La scuola vela come punto di partenza
Un ruolo centrale nel progetto è svolto dalla scuola vela, che si tiene nei mesi estivi presso la sede a mare del Circolo Vela Cesenatico. Nella scorsa stagione l’attività ha coinvolto circa 300 partecipanti, tra adulti e soprattutto bambini e ragazzi, confermandosi come uno dei principali momenti di avvicinamento alla vela per il territorio.
La scuola vela non rappresenta però solo un’esperienza sportiva estiva, ma anche un passaggio fondamentale per individuare quei bambini e ragazzi che desiderano proseguire il proprio percorso in modo più continuativo. È proprio da qui che prende forma il collegamento naturale con l’attività agonistica, pensata come un percorso di crescita sportiva, tecnica e personale che si sviluppa durante tutti i dodici mesi dell’anno.
L’attività agonistica giovanile e il valore delle classi formative
L’attività agonistica del Sailing Team Cesenatico si inserisce in un contesto tecnico di altissimo livello, grazie alla presenza di allenatori riconosciuti come tra i migliori in Italia nelle rispettive classi. Un elemento che rappresenta uno dei principali punti di forza dell’intero progetto e che garantisce ai giovani atleti un percorso di formazione sportiva qualificato, continuo e coerente.
All’interno di questo quadro si sviluppano le diverse classi agonistiche. La classe Optimist rappresenta il primo e fondamentale passo nell’agonismo giovanile: una barca che, pur nella sua apparente semplicità, è riconosciuta a livello mondiale come la base su cui si formano tutti i velisti del futuro. In questa stagione il gruppo Optimist vede anche la collaborazione con il Circolo Velico Amici della Vela Cervia, con undici bambini seguiti dall’allenatore Mirco Minotti.
Il percorso prosegue poi nella classe 420, barca in doppio che richiede maggiore tecnica, affiatamento e capacità tattica, e che rappresenta uno snodo fondamentale verso l’agonismo di alto livello e, per molti atleti, verso le classi olimpiche.
All’interno di questo gruppo sono presenti complessivamente quattro equipaggi, seguiti dagli allenatori Maria Chiara Onorato e Luca Valentino, già campione italiano Optimist. In questo contesto si inserisce anche la collaborazione con il Circolo Nautico Riccione, che ha scelto di condividere il percorso tecnico e sportivo del Sailing Team Cesenatico.
Accanto alle derive, il Sailing Team Cesenatico porta avanti anche l’attività nella classe Hobie Cat, il catamarano che unisce tecnica, velocità e spirito di squadra. Un percorso diverso ma altamente formativo, che coinvolge quattro equipaggi seguiti dall’allenatrice Linnea Valeri, completando un’offerta sportiva ampia e di qualità.
Un grande appuntamento nazionale e il valore per il territorio
A conferma di questa visione condivisa, nel corso del 2026 i due circoli organizzeranno insieme, presso la sede a mare del Circolo Vela Cesenatico, il Trofeo Uniqua 420. L’evento, in programma nel ponte del 2 giugno, porterà a Cesenatico circa 100 equipaggi di ragazzi provenienti da tutta Italia.
Una manifestazione di questo livello rappresenta non solo un appuntamento sportivo di rilievo nazionale, ma anche un’importante occasione di valorizzazione del territorio, di promozione della cultura del mare e di ricaduta positiva sull’economia e sull’immagine della città.
Fare rete: visione, persone e responsabilità condivise
Alla base del Sailing Team Cesenatico vi è la convinzione che fare rete nello sport rappresenti una scelta di valore, capace di generare risultati migliori e più duraturi rispetto a percorsi isolati. Una visione che si traduce nella capacità di collaborare, di condividere competenze e di costruire progettualità comuni mettendo al centro i giovani atleti.
In questo percorso riveste un ruolo fondamentale la guida dei due presidenti, Gian Marco Venturi per il Circolo Vela Cesenatico e Massimo Magnani per il Circolo Nautico Cesenatico, che hanno creduto con convinzione nel rilancio di una collaborazione strutturata e di lungo periodo.
Accanto a loro, la direzione sportiva del progetto è affidata a Riccardo Mellina Gottardo e a Riccardo Guardigli, professionisti stimati nel mondo della nautica, il cui contributo ha garantito metodo, continuità e qualità tecnica all’intero progetto. Un’impostazione che ha favorito anche l’apertura di collaborazioni con altre realtà del territorio, come i circoli di Cervia e Riccione, confermando la bontà di un modello fondato sulla cooperazione.
Una visione che guarda oltre
Inserito nel solco della Nautica Valley che sta prendendo forma nel cuore produttivo della Romagna, il Sailing Team Cesenatico ne rappresenta lo sbocco naturale a mare: il punto in cui formazione, sport e passione si traducono in esperienza concreta, crescita dei giovani e valorizzazione del territorio.
Il Sailing Team Cesenatico si conferma così come un progetto che guarda al futuro, ma che nasce dall’esperienza del passato, dimostrando come le buone idee, quando sono condivise, sappiano tornare, evolversi e rafforzarsi.