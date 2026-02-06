Sequestro di 23 tonnellate di mazzancolle tropicali IL VIDEO

Nel corso dell’attività ispettiva è stata individuata una partita di quasi 23.000 chilogrammi di mazzancolle tropicali crude congelate, risultate provenienti dall’Ecuador. I prodotti ittici sono stati trovati privi delle indicazioni minime obbligatorie previste dalla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda l’etichettatura, la tracciabilità e le informazioni al consumatore.

L’assenza di tali elementi rappresenta una grave violazione delle regole a tutela della sicurezza alimentare e della trasparenza del mercato dei prodotti ittici, fondamentali per garantire una corretta informazione al consumatore finale e una concorrenza leale tra gli operatori del settore.

