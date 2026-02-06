Sequestro di 23 tonnellate di mazzancolle tropicali IL VIDEO

Un’importante operazione di controllo sulla filiera della pesca è stata portata a termine dagli ispettori del Centro di Controllo Area Pesca della Guardia Costiera di Ravenna, che hanno effettuato una serie di verifiche nei confronti di due “piattaforme” logistiche di prodotti ittici congelati, anche in provincia di Forlì-Cesena.
Nel corso dell’attività ispettiva è stata individuata una partita di quasi 23.000 chilogrammi di mazzancolle tropicali crude congelate, risultate provenienti dall’Ecuador. I prodotti ittici sono stati trovati privi delle indicazioni minime obbligatorie previste dalla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda l’etichettatura, la tracciabilità e le informazioni al consumatore.
L’assenza di tali elementi rappresenta una grave violazione delle regole a tutela della sicurezza alimentare e della trasparenza del mercato dei prodotti ittici, fondamentali per garantire una corretta informazione al consumatore finale e una concorrenza leale tra gli operatori del settore.