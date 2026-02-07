Cesenatico 1986/87: la storica stagione in serie C2

La stagione 1986/87 del Cesenatico Calcio rappresenta una delle pagine più significative della storia del club romagnolo. Inserita nel campionato di Serie C2, Girone C, la squadra rossablu affrontò un torneo lungo e complesso, chiudendo il campionato al 18° posto in classifica.
Il rendimento complessivo vide il Cesenatico disputare 34 partite, con 2 vittorie, 11 pareggi e 21 sconfitte, totalizzando 15 punti. La differenza tra le gare giocate in casa e quelle in trasferta fu netta: al Comunale di Cesenatico arrivarono 12 punti, mentre lontano da casa la squadra riuscì a raccoglierne soltanto 3.
Dal punto di vista realizzativo, il Cesenatico segnò 18 gol, subendone 58, dato che testimonia le difficoltà incontrate soprattutto nel reparto difensivo contro avversari spesso più strutturati ed esperti della categoria.
La rosa del Cesenatico 1986/87
Nel corso della stagione vennero utilizzati numerosi giocatori. Tra i più presenti figurano Pier Paolo Lauretti, Michele Pasquini, Massimo Tosoni, Maurizio Teodorani e Andrea Muccioli, colonne di una squadra giovane, ma combattiva. Il miglior marcatore stagionale fu Claudio Casellato, autore di 6 reti, seguito da Pier Paolo Lauretti con 5 gol.
La squadra era guidata inizialmente da Germano Chierici, poi sostituito da Giovanni Vastola, in una stagione che vide anche cambiamenti a livello tecnico nel tentativo di invertire il trend negativo.
Dirigenza
- Presidente: Adamo Rossi
- General Manager: Luciano Bedei
Un ricordo storico
La foto storica della squadra del Cesenatico 1986/87 utilizzata come riferimento è stata pubblicata dalla pagina Facebook Serie C History, punto di riferimento per gli appassionati di calcio storico e delle categorie professionistiche italiane.
Nonostante la retrocessione, la stagione 1986/87 del Cesenatico in serie C2 resta un capitolo importante per la memoria sportiva della città. Le immagini della squadra, con la classica maglia e sponsor Sidermec, sono ancora oggi simbolo di un’epoca del calcio italiano fatta di passione, sacrifici e campi difficili.