Cesenatico 1986/87: la storica stagione in serie C2

La stagione 1986/87 del Cesenatico Calcio rappresenta una delle pagine più significative della storia del club romagnolo. Inserita nel campionato di Serie C2, Girone C, la squadra rossablu affrontò un torneo lungo e complesso, chiudendo il campionato al 18° posto in classifica.

Il rendimento complessivo vide il Cesenatico disputare 34 partite, con 2 vittorie, 11 pareggi e 21 sconfitte, totalizzando 15 punti. La differenza tra le gare giocate in casa e quelle in trasferta fu netta: al Comunale di Cesenatico arrivarono 12 punti, mentre lontano da casa la squadra riuscì a raccoglierne soltanto 3.

Dal punto di vista realizzativo, il Cesenatico segnò 18 gol, subendone 58, dato che testimonia le difficoltà incontrate soprattutto nel reparto difensivo contro avversari spesso più strutturati ed esperti della categoria.