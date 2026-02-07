Indebitamento Comune di Cesenatico: in dieci anni sceso di 16 milioni

Dal 2015 a oggi, il Comune di Cesenatico ha ridotto il suo indebitamento di oltre 16 milioni di euro, passando da un passivo complessivo di – 51.4 milioni fatto registrare nel bilancio 2015 a un complessivo – 35.6 del bilancio 2025.
Una riduzione importante e significativa a cui va aggiunto che il dato del 2015 comprendeva il leasing del Polo Scolastico di Villamarina che è stato riscattato accendendo un mutuo nel 2024. La riduzione è interessante anche dal punto di vista della simulazione del debito pro capite: dagli € 1993 del 2015 ai € 1380 del 2025. L’impegno costante nel corso degli anni è stato quello di ridurre questo debito e allo stesso tempo non comprimere gli investimenti per la spesa corrente e il piano per le opere pubbliche anche grazie al lavoro costante degli uffici sulle occasioni proposte dai bandi europei, ministeriali e regionali. Tutto questo accompagnato anche da diverse operazioni di rinegoziazione dei mutui, sfruttando le opportunità concesse dalle leggi nazionali.
Le parole dell’assessore Jacopo Agostini
«L’importante opera di riduzione dell’indebitamento, accompagnata da un monitoraggio attento dei mutui, ha consentito all’Ente comunque di portare avanti negli anni un corposo piano investimenti. L’attenzione alla gestione dei mutui deve tenere in equilibrio nuovi finanziamenti per nuove opere con le esigenze di spesa corrente. Si dovrà mantenere questa attenzione anche nei prossimi anni».