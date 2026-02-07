Indebitamento Comune di Cesenatico: in dieci anni sceso di 16 milioni

Una riduzione importante e significativa a cui va aggiunto che il dato del 2015 comprendeva il leasing del Polo Scolastico di Villamarina che è stato riscattato accendendo un mutuo nel 2024. La riduzione è interessante anche dal punto di vista della simulazione del debito pro capite: dagli € 1993 del 2015 ai € 1380 del 2025. L’impegno costante nel corso degli anni è stato quello di ridurre questo debito e allo stesso tempo non comprimere gli investimenti per la spesa corrente e il piano per le opere pubbliche anche grazie al lavoro costante degli uffici sulle occasioni proposte dai bandi europei, ministeriali e regionali. Tutto questo accompagnato anche da diverse operazioni di rinegoziazione dei mutui, sfruttando le opportunità concesse dalle leggi nazionali.