Questura e Commissariato di Cesena: assegnati 24 nuovi poliziotti

L’assegnazione rientra in uno dei più importanti piani di potenziamento dell’organico degli ultimi anni e consentirà di rafforzare i presidi di sicurezza, con particolare attenzione agli uffici strategici per la prevenzione e il controllo del territorio. Un intervento significativo volto a migliorare l’efficacia dell’azione di contrasto alla criminalità e a garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Nel corso dell’incontro di benvenuto, il Questore Mastromattei ha sottolineato “l’importanza, la responsabilità e la delicatezza della professione di poliziotto, caratterizzata dall’impegno quotidiano nel garantire e far rispettare libertà, norme e diritti”.

“È questo – ha aggiunto – l’obiettivo che dovrà orientare l’agire quotidiano dei neo poliziotti, ai quali è affidata la sicurezza dei cittadini e dell’intera comunità”.