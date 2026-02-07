Questura e Commissariato di Cesena: assegnati 24 nuovi poliziotti

Questura e Commissariato di Cesena si rafforzano con l’arrivo di 24 nuovi poliziotti.
Nei giorni scorsi hanno preso ufficialmente servizio, sia presso la Questura di Forlì-Cesena sia al Commissariato di Polizia di Cesena, 24 giovani agenti della Polizia di Stato, di cui 5 ispettori, assegnati al territorio su disposizione del Capo della Polizia.
I nuovi poliziotti sono stati accolti dal Questore di Forlì-Cesena, dott. Claudio Mastromattei, dal Dirigente del Commissariato di Cesena e dai funzionari degli uffici interessati. Si tratta di operatori molto giovani e motivati, provenienti da diverse regioni d’Italia, che vantano un percorso di formazione e addestramento di alto livello.
L’assegnazione rientra in uno dei più importanti piani di potenziamento dell’organico degli ultimi anni e consentirà di rafforzare i presidi di sicurezza, con particolare attenzione agli uffici strategici per la prevenzione e il controllo del territorio. Un intervento significativo volto a migliorare l’efficacia dell’azione di contrasto alla criminalità e a garantire maggiore sicurezza ai cittadini.
Nel corso dell’incontro di benvenuto, il Questore Mastromattei ha sottolineato “l’importanza, la responsabilità e la delicatezza della professione di poliziotto, caratterizzata dall’impegno quotidiano nel garantire e far rispettare libertà, norme e diritti”.
“È questo – ha aggiunto – l’obiettivo che dovrà orientare l’agire quotidiano dei neo poliziotti, ai quali è affidata la sicurezza dei cittadini e dell’intera comunità”.