Finale Start Romagna Cup: Brancaccio sfida Prihodko a Cesenatico

Start Romagna Cup: Brancaccio in finale contro Prihodko
Si avvia alla conclusione il 1° Trofeo Città di Cesenatico, nuovo evento del circuito Challenger ATP 50. Domenica, alle ore 16:00, i campi indoor del Circolo Tennis “Anselmo Godio” ospiteranno l’atto finale di una settimana caratterizzata da grande agonismo e tribune sempre gremite.
Brancaccio impeccabile: battuto Romano nel derby azzurro
Raul Brancaccio (n.401 ATP) conquista l’accesso alla finale senza aver ancora perso un set nel torneo. Il 28enne di Torre del Greco ha interrotto la marcia del giovane Filippo Romano, wild card della Federazione, con il punteggio di 6-4 6-3.
Il match è stato deciso dalla solidità tattica del campano, capace di annullare quattro palle break nel primo set prima di allungare sull’avversario. Nonostante la sconfitta, Romano può sorridere: da lunedì raggiungerà il suo best ranking (n.556 Atp), scalando ben 78 posizioni.
“Sono felice di ritrovare una finale Challenger dopo tre anni,” ha dichiarato Brancaccio. “Ho interpretato al meglio i momenti chiave e spero di iniziare il 2026 alzando il trofeo.”
La sfida finale: l’ucraino Prihodko sulla strada del titolo
A contendere il titolo a Brancaccio sarà l’ucraino Oleg Prihodko (n.472 ATP). Dopo aver eliminato tre italiani nei turni precedenti, Prihodko ha superato in semifinale il russo Ivan Gakhov, quarta testa di serie, con il punteggio di 6-3 7-6(6). Per il 28enne di Pavlograd si tratta della seconda finale in carriera nel circuito Challenger.
Doppio: trionfo olandese a Cesenatico
Il primo titolo della manifestazione è già stato assegnato. Gli olandesi Jarno Jans e Niels Visker hanno vinto il torneo di doppio superando in finale la coppia azzurra formata da Francesco Forti e Filippo Romano.
In un match deciso dalla potenza del servizio degli Orange, il punteggio finale è stato di 7-6(7) 6-3. Alla premiazione hanno partecipato l’assessore Jacopo Agostini e Alessandra Gotini per Start Romagna.
Informazioni per la finale
Orario: Domenica 8 febbraio, ore 16:00.
Luogo: Circolo Tennis “Anselmo Godio”, Cesenatico.
Biglietti: Intero 15€, Ridotto 10€ (11-18 anni).