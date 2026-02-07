Finale Start Romagna Cup: Brancaccio sfida Prihodko a Cesenatico

Doppio: trionfo olandese a Cesenatico

Il primo titolo della manifestazione è già stato assegnato. Gli olandesi Jarno Jans e Niels Visker hanno vinto il torneo di doppio superando in finale la coppia azzurra formata da Francesco Forti e Filippo Romano.

In un match deciso dalla potenza del servizio degli Orange, il punteggio finale è stato di 7-6(7) 6-3. Alla premiazione hanno partecipato l’assessore Jacopo Agostini e Alessandra Gotini per Start Romagna.

Informazioni per la finale

Orario: Domenica 8 febbraio, ore 16:00.

Luogo: Circolo Tennis “Anselmo Godio”, Cesenatico.

Biglietti: Intero 15€, Ridotto 10€ (11-18 anni).