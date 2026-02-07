Start Romagna Cup Cesenatico: il punto e l’ordine di gioco di oggi

Più a senso unico invece il quarto di finale successivo nel quale il 28enne di Torre del Greco (n.401), dopo la doppietta vincente ai danni dei francesi Calvin Hemery (n.255), terzo favorito del torneo, e Laurent Lokoli (n.507 ma nel 2023 arrivato al 167° posto della classifica), con il suo tennis ordinato, magari poco appariscente ma assai redditizio, ha concesso poco o nulla all’altoatesino Pietro Fellin (n.477). Brancaccio (appena 4 punti persi con la prima di servizio: 85% di resa) ha concesso solo una palla-break, quando era avanti 6-1 4-2, evitando comunque di complicarsi la vita e dopo un’ora e un quarto di gioco assicurandosi un posto nel penultimo atto del torneo, in programma sabato alle 15 (ingresso 15 euro, ridotto 10 per ragazzi tra 11 e 18 anni), che comunque vada garantirà un tennista italiano nella finale di domenica.

“Era una partita che poteva presentare delle insidie, viste le caratteristiche del mio avversario che aveva vinto due buoni match, però sono stato solido e continuo come rendimento e concentrazione senza concedere grandi chance a Fellin – il commento del napoletano cresciuto tennisticamente in Spagna – Del resto fin da quando ho cominciato ad allenarmi qui ho avuto buone sensazioni su questi campi, che non sono velocissimi, e comunque il cemento è la superficie su cui mi trovo più a mio agio, non a caso ho vinto un challenger sul duro a Noumea a gennaio di tre anni. Il derby con Romano? Filippo è un giocatore in crescita, seguito dalla Federazione, con buone qualità e anche notevole propensione offensiva, ma punto a continuare la mia striscia positiva a Cesenatico”.