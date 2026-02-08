Giornata Internazionale dell’Epilessia: la Romagna si illumina di viola

Lunedì 9 febbraio si celebra la Giornata Internazionale dell’Epilessia, un appuntamento fondamentale per promuovere conoscenza, rispetto e inclusione, con l’obiettivo di abbattere lo stigma che ancora oggi circonda questa patologia neurologica molto diffusa. In Romagna l’iniziativa vede il coinvolgimento di neurologi e neuropsichiatri infantili dell’AUSL, amministrazioni comunali e associazioni dei pazienti, uniti per sensibilizzare la cittadinanza e diffondere una corretta informazione sull’epilessia.
Tra le iniziative simbolo spicca l’adesione a “Illuminiamo di Viola”, campagna promossa dalla LICE – Lega Italiana Contro l’Epilessia – e dalle Associazioni delle persone con epilessia. In occasione della giornata, numerosi monumenti cittadini si vestiranno di viola, colore simbolo dell’epilessia, tra cui il Castello Malatestiano di Rimini e l’orologio della Torre del Municipio di Cesena, per accendere i riflettori su una condizione spesso accompagnata da diffidenza e discriminazione.