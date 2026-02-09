Cesenatico Civica: “Debito giù, investimenti confermati”

“Cesenatico Civica condivide pienamente obiettivi e strategia per la riduzione del debito comunale” e guarda “con attenzione al lavoro svolto dall’assessore Jacopo Agostini”, riconoscendo “la complessità del cammino e la necessità di una gestione responsabile e graduale”.
Il percorso viene definito come “un processo di miglioramento continuo”, fondato su “scelte ponderate e sostenibili”, che però “non deve mettere in discussione né rallentare gli investimenti strategici già previsti”, ritenuti fondamentali per lo sviluppo della città, dei servizi e delle opportunità per i cittadini di Cesenatico.
“Cesenatico Civica continuerà a contribuire in modo costruttivo, con spirito di collaborazione e senso di responsabilità”, affinché “il risanamento dei conti pubblici proceda di pari passo con la crescita e il futuro di Cesenatico”.