Cesenatico Civica: “Debito giù, investimenti confermati”

Anna Budini9 Febbraio 2026
Cesenatico Civica condivide pienamente obiettivi e strategia per la riduzione del debito comunale” e guarda “con attenzione al lavoro svolto dall’assessore Jacopo Agostini”, riconoscendo “la complessità del cammino e la necessità di una gestione responsabile e graduale”.

Il percorso viene definito come “un processo di miglioramento continuo”, fondato su “scelte ponderate e sostenibili”, che però “non deve mettere in discussione né rallentare gli investimenti strategici già previsti”, ritenuti fondamentali per lo sviluppo della città, dei servizi e delle opportunità per i cittadini di Cesenatico.

“Cesenatico Civica continuerà a contribuire in modo costruttivo, con spirito di collaborazione e senso di responsabilità”, affinché “il risanamento dei conti pubblici proceda di pari passo con la crescita e il futuro di Cesenatico”.

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

