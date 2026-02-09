Cinema Rex, “Franco Battiato. Il lungo viaggio”: l’omaggio

Il lungo viaggio segue il percorso personale e artistico del giovane Battiato, interpretato da un eccellente Dario Aita. Dalla Sicilia al suo arrivo a Milano negli anni Settanta, esplorando i momenti cruciali del cammino verso il successo e accompagnandolo fino al ritorno nell’amata terra d’origine.

Il film ripercorre l’evoluzione artistica di Franco Battiato: dalla sperimentazione radicale alle serate con Giorgio Gaber e Ombretta Colli fino al successo pop, mettendo al centro il suo vero viaggio ovvero la ricerca del sé interiore.

Un racconto intimo e visionario, dove la musica diventa il linguaggio di una tensione costante verso il trascendente, oltre ogni forma di celebrità.

Immagine estrapolata dal profilo instgram di Cinema Rex