L’ucraino Prihodko conquista il suo primo titolo Challenger

“Per tutta la settimana c’è stata un’atmosfera incredibile – le prime parole dell’ucraino, che grazie ai 50 punti Atp del suo primo trofeo Challenger, dopo la finale persa nel dicembre 2021 ad Antalya, guadagna in un colpo solo 107 posizioni risalendo al n.365 della classifica mondiale – anche grazie a un pubblico competente e sempre caloroso. Ho cominciato il torneo soffrendo con Bondioli e anche in questa partita ho dovuto rincorrere il mio avversario, ma sono un combattente e alla fine sono riuscito a spuntarla. Credo proprio che Cesenatico rimarrà nel mio cuore, anche per l’ospitalità della gente romagnola e l’organizzazione impeccabile, sicuramente all’altezza anche di un evento di categoria superiore”. A consegnargli il trofeo del vincitore (per lui anche 8.550 euro di premio) è stato Andrea Corsini, presidente di Start Romagna, mentre il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli ha premiato il finalista Brancaccio.

“E’ difficile parlare in questo momento, dopo l’andamento di questo incontro – il commento un po’ velato di amarezza di Raul, che si porta al 342° posto Atp con un progresso di 59 posizioni e giocherà in tabellone come special exempt al Challenger di Tenerife 2 – però questo è il tennis. Ci tengo comunque a fare i complimenti a Oleg per il livello espresso per tutta la settimana, augurandogli in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Devo ringraziare il pubblico per il sostegno che mi ha dato in questa finale, purtroppo senza l’epilogo che speravo. In ogni caso continuerò a lavorare ogni giorno dando il massimo per migliorare e provare a risalire ulteriormente in classifica e, perché no, cercare di migliorare il mio best ranking”.

RISULTATI

Singolare, finale: Oleg Prihodko (Ucr) b. Raul Brancaccio (Ita) 6-7(8) 6-4 6-4.