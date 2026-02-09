Sabotaggio linea ferroviaria Ancona-Rimini: fascicolo aperto per terrorismo

Il sabotaggio alla linea ferroviaria tra Ancora e Rimini dello scorso sabato 7 febbraio, ha dato seguito all’apertura di un fascicolo d’indagine contro ignoti da parte della Procura distrettuale antimafia di Ancona.

Le ipotesi iscritte nel fascicolo di indagini, guidate dalla procuratrice Monica Garulli, sono: danneggiamento a seguito di incendio, interruzione di pubblico servizio, attentato alla sicurezza dei trasporti e associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico.

L’ipotesi, infatti, è che vi sia un collegamento con altri danneggiamenti alla viabilità ferroviaria nel Bolognese avvenuti nelle stesse ore e forse legati ad azioni di protesta contro l’avvio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.