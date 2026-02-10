In arrivo una casa dell’acqua a Villamarina. 50mila bottiglie in meno

Sostenibilità ambientale: nuovi punti di erogazione acqua pubblica nel comune

Il Comune prosegue il proprio impegno nella tutela dell’ambiente. È in arrivo una nuova casa dell’acqua a Villamarina e nuovi erogatori di acqua in due scuole.

L’iniziativa nasce dal successo dei punti già attivi sul territorio, che hanno dimostrato un alto gradimento da parte della cittadinanza e una drastica riduzione del consumo di bottiglie di plastica usa e getta.

La nuova casa dell’acqua a Villamarina

Il progetto prevede la realizzazione e l’installazione di una nuova casa dell’acqua in località Villamarina. Questo punto di erogazione permetterà a residenti e turisti di accedere facilmente ad acqua sicura e controllata, promuovendo uno stile di vita “plastic-free“.