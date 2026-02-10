In arrivo una casa dell’acqua a Villamarina. 50mila bottiglie in meno

Sostenibilità ambientale: nuovi punti di erogazione acqua pubblica nel comune
Il Comune prosegue il proprio impegno nella tutela dell’ambiente. È in arrivo una nuova casa dell’acqua a Villamarina e nuovi erogatori di acqua in due scuole.
L’iniziativa nasce dal successo dei punti già attivi sul territorio, che hanno dimostrato un alto gradimento da parte della cittadinanza e una drastica riduzione del consumo di bottiglie di plastica usa e getta.
La nuova casa dell’acqua a Villamarina
Il progetto prevede la realizzazione e l’installazione di una nuova casa dell’acqua in località Villamarina. Questo punto di erogazione permetterà a residenti e turisti di accedere facilmente ad acqua sicura e controllata, promuovendo uno stile di vita “plastic-free“.
Interventi nelle scuole pubbliche: acqua per gli studenti
Per educare le nuove generazioni al consumo consapevole e ridurre l’impatto ambientale negli edifici scolastici, l’amministrazione ha deliberato l’installazione di ulteriori erogatori di acqua potabile all’interno dei plessi del territorio.
Dettaglio della fornitura e posa in opera
Nello specifico, i lavori di fornitura e installazione riguarderanno 3 nuovi dispositivi, così distribuiti:
Due erogatori presso la scuola “2 agosto 1849” (viale Torino, 12);
Un erogatore presso la succursale della scuola media “Dante Arfelli” (via Cremona, 79).
I vantaggi per l’ambiente e la comunità
L’installazione di questi punti di erogazione non è solo un servizio di comodità, ma una scelta ecologica precisa con benefici tangibili per il territorio:
riduzione della plastica: si stima un risparmio fino a 50.000 bottiglie da 1,5 litri ogni anno.
Minori emissioni di CO2: circa 3.000 kg di anidride carbonica in meno nell’aria grazie alla riduzione della produzione e del trasporto dell’acqua in bottiglia.
Risparmio economico: una gestione più efficiente delle risorse che abbatte i costi di smaltimento dei rifiuti per l’intera collettività.
L’iniziativa è nelle battute iniziali e maggiori dettagli saranno forniti in seguito.