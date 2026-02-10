Sanità: pazienti oncologici da Gaza curati in Emilia-Romagna

Accoglienza e supporto per i familiari dei pazienti

La Regione non si limita all’assistenza clinica, ma garantisce un supporto logistico e umano completo. Insieme ai due pazienti sono giunti sette familiari (quattro per la donna e tre per il piccolo), ai quali è stata fornita un’adeguata sistemazione in accordo con le Prefetture. Sono stati inoltre attivati servizi di mediazione culturale per facilitare la comunicazione e l’integrazione durante il periodo dei trattamenti.

I numeri della solidarietà regionale: 13 persone accolte da agosto

Dall’inizio del conflitto, l’Emilia-Romagna ha partecipato a cinque missioni umanitarie per motivi sanitari. Ad oggi, il bilancio dell’accoglienza registra:

13 persone assistite, di cui 12 minori.

42 familiari ospitati e sostenuti nelle strutture del territorio.

Il commento di De Pascale e Fabi: l’abbraccio della comunità regionale

Il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessore alle politiche per la salute, Massimo Fabi, hanno ribadito l’importanza di questo intervento:

“Continuiamo a fare la nostra parte al fianco di chi vive il dramma della guerra e il dolore della malattia. Mettiamo a disposizione l’eccellenza della nostra rete ospedaliera e l’umanità dei nostri professionisti.”

L’operazione rientra nella missione internazionale MedEvac (Medical Evacuation), coordinata dalla presidenza del Consiglio e dal dipartimento della Protezione civile, con il supporto dei ministeri della Difesa, degli Affari esteri e dell’Interno.