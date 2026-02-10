Sanità: pazienti oncologici da Gaza curati in Emilia-Romagna

Dalla Striscia di Gaza all’Emilia-Romagna: nuove cure oncologiche per una donna e un bambino
L’Emilia-Romagna conferma il proprio impegno umanitario accogliendo due nuovi pazienti oncologici provenienti dalla Striscia di Gaza. Una giovane donna di 32 anni e un bambino di 11 anni sono arrivati nella notte per ricevere terapie specialistiche presso le strutture ospedaliere regionali, nell’ambito di un’operazione coordinata a livello nazionale.
Il ricovero a Parma e Reggio Emilia: l’eccellenza sanitaria al servizio della pace
I pazienti sono stati trasferiti d’urgenza negli ospedali della rete regionale per affrontare patologie oncologiche complesse:
Reggio Emilia: la donna di 32 anni, affetta da una neoplasia oculare, è stata ricoverata all’Arcispedale Santa Maria Nuova.
Parma: il bambino di 11 anni è in cura presso l’Ospedale dei Bambini (Aou di Parma), seguito dalle équipe di pediatria e oncoematologia.
Entrambi hanno viaggiato con voli di Stato atterrati a Milano Linate, per poi raggiungere le destinazioni finali in ambulanza.
Accoglienza e supporto per i familiari dei pazienti
La Regione non si limita all’assistenza clinica, ma garantisce un supporto logistico e umano completo. Insieme ai due pazienti sono giunti sette familiari (quattro per la donna e tre per il piccolo), ai quali è stata fornita un’adeguata sistemazione in accordo con le Prefetture. Sono stati inoltre attivati servizi di mediazione culturale per facilitare la comunicazione e l’integrazione durante il periodo dei trattamenti.
I numeri della solidarietà regionale: 13 persone accolte da agosto
Dall’inizio del conflitto, l’Emilia-Romagna ha partecipato a cinque missioni umanitarie per motivi sanitari. Ad oggi, il bilancio dell’accoglienza registra:
13 persone assistite, di cui 12 minori.
42 familiari ospitati e sostenuti nelle strutture del territorio.
Il commento di De Pascale e Fabi: l’abbraccio della comunità regionale
Il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessore alle politiche per la salute, Massimo Fabi, hanno ribadito l’importanza di questo intervento:
“Continuiamo a fare la nostra parte al fianco di chi vive il dramma della guerra e il dolore della malattia. Mettiamo a disposizione l’eccellenza della nostra rete ospedaliera e l’umanità dei nostri professionisti.”
L’operazione rientra nella missione internazionale MedEvac (Medical Evacuation), coordinata dalla presidenza del Consiglio e dal dipartimento della Protezione civile, con il supporto dei ministeri della Difesa, degli Affari esteri e dell’Interno.